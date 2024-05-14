Як визначити скільки років вашому собаці: таблиця віку за людськими мірками

Вік собаки – один із важливих факторів, який допомагає визначити її здоров'я та життєву енергію. Однак, рахувати вік собаки не так просто, як може здатися, на перший погляд.

На відміну від людей, собаки не мають можливості повідомити свій точний вік. Однак, існують різні методи, які допомагають визначити вік собаки, один із них – використання таблиці віку собак. Pets 24 спробував розібратися у цьому питанні, і готовий поділитися секретами визначення собачого віку з вами.

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Як визначити вік собаки?

Спрощена методика – "сім до одного"

У теорії, популярній у середині 20 століття, вважалося, що один рік життя собаки дорівнює семи рокам життя людини. Цей розрахунок базувався на припущенні, що середня тривалість життя людини становить 70 років, а собаки – 10.

Цей спосіб визначення віку тварини хоч і є найпростішим, втім він не зовсім відповідає реальності й багато вчених уже відмовились від нього. Деякі собаки можуть жити набагато довше, ніж інші. Проте, таблиця віку собак є гарним інструментом для наближеної оцінки віку.

"Людський" вік собаки

Сучасні вчені визначили, що тривалість життя собаки безпосередньо пов'язана з її розміром. Для класифікації тварин поділили на 4 вагові категорії:

Малі породи, вагою до 10 кілограмів, чихуахуа, пудель;

Середні, вагою 10 – 25 кілограмів, бульдоги;

Великі, вагою 25 – 45 кілограмів, афганський хорт, лабрадор;

Гігантські, вагою 45 кілограмів, мастиф, дог.

У таблиці віку собак вказані відповідні роки собаки та людини. Наприклад, якщо собаці 1 рік, то її вік у людських роках дорівнюватиме 15. Якщо собаці 5 років, то її вік дорівнюватиме 36 рокам людського життя. Тож таблиця віку собак дозволяє легко визначити зразковий вік собаки на основі її віку у роках.



Як розрахувати собачі роки в людські / Таблиця AKC

Так, у собак дрібних порід після 3-х років кожний наступний прирівнюється приблизно до 4 людських, у середніх – до 4,5 років, а у великих – до 5 років.

До слова, вчені вважають, що коти та маленькі собаки зазвичай вважаються "старшими" у віці семи років, але живуть набагато довше. Натомість собаки великих порід, як правило, мають меншу тривалість життя, і їх часто вважають старими тоді, коли їм виповнюється 5 років.

А як визначити вік кота?

Існує поширена помилкова думка, що для розрахунку віку кота в людських роках потрібно просто помножити вік кота на 7. Однак, коти насправді досить швидко дозрівають у перші 2 роки життя, а потім їх старіння сповільнюється. Pets 24 також розібрався, як насправді визначити, скільки років коту та як перевести його вік у людський.