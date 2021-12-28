Як виспатися з 3 собаками та 3 котами в кімнаті: господарі поділилися веселим відео

Усі власники песиків та котиків знають, що улюбленці обожнюють спати на ліжку своїх людей. Іноді чотирилапі так нахабніють, що для власників майже не залишається місця.

Уся сімейка мешкає в однокімнатній квартирі. Саме тому улюбленці без проблем можуть обирати, де їм спати – на "холодній" підлозі чи в тепленькому ліжечку.

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Тварини всю ніч заважали спати

Власники тварин зняли таймлапс-відео, що показує, як звірі сплять. Спершу ліжко з людьми "окупував" тільки один котик. Протягом ночі котів там ставало усе більше.

Хвостаті переміщувалися, мінялися місцями, притулялися один до одного та розлягалися як хотіли.

Собаки породи хаскі теж спали дуже неспокійно: по черзі займали місця у лежанках та на підлозі. А потім один із псів "не стримався" й теж заліз на ліжко.

Як улюбленці займають ліжко господарів: дивіться відео

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

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Користувачі мережі коментують кумедне відео:

"Страшно уявити таку ніч".

"Ідилія".

"Такий собі сон".

"Весело! Всю ніч вечірка".

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