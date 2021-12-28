Вся семейка проживает в однокомнатной квартире. Именно поэтому любимцы без проблем могут выбирать, где им спать – на "холодном полу" или в тепленькой кроватке.

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Животные всю ночь мешали спать

Владельцы животных сняли таймлапс-видео, показывающее, как звери спят. Сначала кровать с людьми "оккупировал" только один котик. В течение ночи кошек там становилось все больше.

Хвостатые перемещались, менялись местами, прислонялись друг к другу и вертелись, как хотели.

Собаки породы хаски тоже спали очень беспокойно: по очереди занимали места в лежанках и полу. А потом один из псов "не сдержался" и тоже залез на кровать.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, что идеально подойдет вашему любимцу.

Как любимцы занимают кровать хозяев: смотрите видео

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Пользователи сети комментируют забавное видео:

"Страшно вообразить такую ​​ночь".

"Идиллия".

"Такой себе сон".

"Весело! Всю ночь движуха".