Як відбуваються перегони коргі: наймиліше відео дня
Джерело:Daily Paws
Щорічні перегони коргі знову збирають чимало фанатів. Ці песики змагаються у швидкості та спритності.
Змагання відбуваються у місті Оберн, штат Вашингтон. Це – суто сімейний захід, а тому будь-які ставки на переможця тут заборонені.
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Вперше перегони коргі відбулися у 2017 році. Вони мали шалений успіх і відтоді стали щорічними.
Усе, що потрібно для перегонів: пес породи коргі та іграшка, якою власник буде приваблювати свого собаку.
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Майже всі коргі можуть спробувати себе на перших етапах гонки. Цьогоріч учасників було близько 70. А ось до фіналу виходять 12 найкращих. Вони й змагаються за право бути чемпіоном.
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Як відбувалося змагання коргі: відео