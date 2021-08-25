Як відбуваються перегони коргі: наймиліше відео дня

Щорічні перегони коргі знову збирають чимало фанатів. Ці песики змагаються у швидкості та спритності.

Змагання відбуваються у місті Оберн, штат Вашингтон. Це – суто сімейний захід, а тому будь-які ставки на переможця тут заборонені.

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Вперше перегони коргі відбулися у 2017 році. Вони мали шалений успіх і відтоді стали щорічними.

Усе, що потрібно для перегонів: пес породи коргі та іграшка, якою власник буде приваблювати свого собаку.

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Собаки породи коргі біжать наввипередки: цікаве відео

Майже всі коргі можуть спробувати себе на перших етапах гонки. Цьогоріч учасників було близько 70. А ось до фіналу виходять 12 найкращих. Вони й змагаються за право бути чемпіоном.

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Як відбувалося змагання коргі: відео