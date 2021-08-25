Соревнования проходят в городе Оберн, штат Вашингтон. Это – сугубо семейное мероприятие, а потому любые ставки на победителя здесь запрещены.

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Впервые гонки корги состоялись в 2017 году. Они имели огромный успех и с тех пор стали ежегодными.

Все, что нужно для гонки: пес породы корги и игрушка, которой владелец будет привлекать свою собаку.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимания, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Собаки породы корги бегут наперегонки: милое видео

Почти все корги могут попробовать себя на первых этапах гонки. В этом году участников было около 70. А вот в финал выходят 12 лучших. Они и соревнуются за право быть чемпионом.

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