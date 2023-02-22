Тому підготували для вас низку порад, які можуть допомогти розв'язати цю проблему. З ними ознайомтеся нижче у матеріалі Pets 24.

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Виховання

Домашні тварини потребують виховання й контролю, оскільки проходять різні етапи – дитинство, підлітковий вік та формування дорослої особини. Тому, якщо не реагуватимете на дії, що призводять до хаосу в домівці, то у результаті можете отримати бешкетника чи бешкетницю у домі.

З малечку звертайте увагу на те, чим грається ваш домашній улюбленець: іграшками чи вазонами. Коли ви побачили, що кішка чи собака почали проявляти увагу до рослини, негайно реагуйте на це.

Як вберегти кімнатні рослини від чотирилапих улюбленців / Фото UnSplash

У першу чергу, заберіть тварину від вазона й особливим тоном поясніть, що так робити не можна. Якщо ж кіт або собака таки встигли наробити шкоду, не давайте йому протягом певного часу додаткові смаколики та постарайтесь хоч на трохи утриматись від чесання животика. Тварина повинна зрозуміти, що вона зробила щось не те.

Власний живий куточок для чотирилапого

Важливо пам'ятати, що наші домашні улюбленці також люблять поласувати травичкою. Тому певний інтерес до якоїсь окремої рослини у домівці може бути викликаний тим, що в ній є певна речовина, яка корисна для тварини. Через це вони з радістю її жують.

Проте шанс на порятунок все ж є. Спробуйте купити у зоомагазині вже готову місткість зі спеціальною травою. Якщо ж ви власник кота, тоді можете спробувати котячу м'яту, яка є абсолютно безпечною для тварини та завдяки своєму запаху приманюватиме пухнастика, відвертаючи увагу від інших рослин у домі.

Як вберегти кімнатні рослини від чотирилапих улюбленців / Фото UnSplash

Також важливо гуляти на подвір'ї, де тварина матиме доступ до свіжої трави. Вони по запаху самі відрізняють, яку їм можна їсти, а яку – ні.

Зміна середовища

Якщо у вас є кімната, де замикаються двері, спробуйте туди перенести всі домашні рослини та стежити, аби ваш котик чи собака не мали до неї доступу. Безумовно, це не дуже зручне рішення, але досить дієве.

Ще можна спробувати використовувати підвісні вазони або такі, що кріпляться до стіни. Важливо встановлювати їх так, щоб чотирилапий не зміг туди дістатись.

Камені

Часто господарі мають клопіт, що кіт замінив свій лоток на вазони. У таких випадках ви можете використати декоративне каміння, що закриє землю та забере доступ від копирсання лапками. Але не забувайте, що рослину потрібно поливати, тому не сильно трамбуйте декор.

Корисні поради для власників чотирилапих та кімнатних рослин / Фото UnSplash

Також можете спробувати використати шпажки, шишки чи мушлі.

Пастки

Оскільки домашні улюбленці доволі хитрі та розумні, потрібно мати у запасі ще кілька лайфхаків на випадок, якщо ті не спрацюють:

пульверизатор – т варини дуже різко реагують на цей подразник. Тому, як тільки побачите, що тваринка наближається до рослини – пшикайте на неї водою;

варини дуже різко реагують на цей подразник. Тому, як тільки побачите, що тваринка наближається до рослини – пшикайте на неї водою; порохотяг – здебільшого тварини мають страх до гучних звуків. Тому можете випробувати такий метод, як тільки лапи чи зубки налаштуються до атаки рослини;

клейка стрічка – цей метод доволі поширений у тіктоці, де власники чотирилапих показують, як вони реагують на такі пастки. Суть – вирізати невеликі шматочки та розкласти довкола рослини чи будь-якого іншого предмету, що піддається шкоді. Тут тварина або досліджуватиме "перешкоду" і побоїться її проходити, або ж втрапить своїми лапками у "липку пастку". На деякий час бажання погризти вазони точно відпаде.

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Гострі запахи

І собаки, і коти мають хороший нюх. Обидва негативно реагують на гострі та пекучі запахи, адже тоді подразнюється їхній головний рецептор і бажання сунути свою мордочку у вазони одразу пропадає.

У зоомагазинах продають спеціальні спреї, які можна використовувати для рослин. Відповідний запах викликатиме у котів та собак відразу.

Часто люди також вдаються до небезпечних лайфхаків з інтернету й використовують воду з оцтом чи червоний перець. Та радимо цього не робити, адже тварина може отримати сильні опіки, а рослина – зів'яти.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат