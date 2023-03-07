Так, компанія Gradus провела перше в Україні дослідження про ставлення українців до стерилізації тварин. В обговоренні взяли участь ветеринарні лікарі, зоозахисники, представники громадських організацій та бізнесу, який фокусується на добробуті тварин.

Опитування показало, що 82% людей вважають її дієвим та необхідним методом для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. Фахівці стверджують, що ця проблема стає нагальною, адже через війну багато тварин залишись без дому, були покинуті чи втекли.

До того ж стерилізація може продовжити життя тварини на 3 – 5 років та суттєво зменшує ризик появи пухлин та низки інших захворювань.

На думку експертів, стерилізація є найефективнішим і найгуманнішим рішенням для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. Як показало дослідження:

63% українців визнають проблему безпритульних тварин;

половина усіх опитаних підтримують стерилізацію за будь-яких обставин;

38% – за наявності для неї об'єктивної причини.

До слова, Україна входить в десятку країн з найбільшою кількістю безпритульних тварин. Існує дві складові для розв'язання цієї проблеми, а саме адопція та стерилізація.

Стерилізація домашніх тварин

Щодо домашніх тварин, то відповідальні господарі все більш свідомо підходять до здоров'я своїх улюбленців. Так, за даними опитування 50% власників котів та 28% власників собак стерилізували своїх улюбленців.

Бути відповідальним власником — це не лише забезпечувати улюбленця якісним харчуванням чи водою у вільному доступі. Це і про здоров'я та безпеку тварини. Відповідальні господарі все більш свідомо підходять до здоров'я своїх улюбленців,

– заявила менеджерка з комунікацій Royal Canin Ukraine Аліція Немеш.

Більшість респондентів зазначили, що вони вирішили стерилізувати свого улюбленця за власним бажанням (66% власників котів та 58% власників собак).

У Києві три дні безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин