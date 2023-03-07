82% українців позитивно ставляться до стерилізації тварин
Так, компанія Gradus провела перше в Україні дослідження про ставлення українців до стерилізації тварин. В обговоренні взяли участь ветеринарні лікарі, зоозахисники, представники громадських організацій та бізнесу, який фокусується на добробуті тварин.
Опитування показало, що 82% людей вважають її дієвим та необхідним методом для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. Фахівці стверджують, що ця проблема стає нагальною, адже через війну багато тварин залишись без дому, були покинуті чи втекли.
До того ж стерилізація може продовжити життя тварини на 3 – 5 років та суттєво зменшує ризик появи пухлин та низки інших захворювань.
На думку експертів, стерилізація є найефективнішим і найгуманнішим рішенням для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. Як показало дослідження:
- 63% українців визнають проблему безпритульних тварин;
- половина усіх опитаних підтримують стерилізацію за будь-яких обставин;
- 38% – за наявності для неї об'єктивної причини.
До слова, Україна входить в десятку країн з найбільшою кількістю безпритульних тварин. Існує дві складові для розв'язання цієї проблеми, а саме адопція та стерилізація.
Стерилізація домашніх тварин
Щодо домашніх тварин, то відповідальні господарі все більш свідомо підходять до здоров'я своїх улюбленців. Так, за даними опитування 50% власників котів та 28% власників собак стерилізували своїх улюбленців.
Бути відповідальним власником — це не лише забезпечувати улюбленця якісним харчуванням чи водою у вільному доступі. Це і про здоров'я та безпеку тварини. Відповідальні господарі все більш свідомо підходять до здоров'я своїх улюбленців,
– заявила менеджерка з комунікацій Royal Canin Ukraine Аліція Немеш.
Більшість респондентів зазначили, що вони вирішили стерилізувати свого улюбленця за власним бажанням (66% власників котів та 58% власників собак).
У Києві три дні безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин
Кияни з 6 до 8 березня у клініках КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" матимуть можливість безкоштовно стерилізувати своїх домашніх тваринок у комунальних клініках. Реєстрація на операцію розпочалась 28 лютого.
Акція з безкоштовної стерилізації тварин пройде для вразливих категорій громадян. Для того, щоб безплатно стерилізувати тварину, особа має підтвердити право на пільги, надавши відповідний документ.