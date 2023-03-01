У Києві безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин
Акція триватиме три дні – з 6 до 8 березня у клініках КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
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Акція з безкоштовної стерилізації тварин пройде для вразливих категорій громадян. Зокрема, скористатись таким правом можуть:
- пенсіонери;
- малозабезпечені та багатодітні родини;
- особи з інвалідністю 1 та 2 груп;
- внутрішньо переміщені особи;
- учасники війни та учасники бойових дій.
Тварин стерилізуватимуть у всіх клініках КП "КМЛВМ". Для участі необхідна попередня реєстрація, яка розпочалася 28 лютого:
- Дарницький район: вулиця Вірменська, 29: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79;
- Деснянський район: вулиця Електротехнічна, 5-А: 063 552 07 76; (044) 366 64 01;
- Подільський район: вулиця Ярославська, 13: (063) 536 53 37; (044) 366 64 05.
Для того, щоб безплатно стерилізувати тварину, особа має підтвердити право на пільги, надавши відповідний документ.
10 лютого у Києві можна було безплатно вакцинувати тварин
У столиці можна було вакцинувати свою тваринку безплатно впродовж 10 лютого. Таку можливість надавала БФ "Солом'янські котики" і Держпродспоживслужба.
Тоді у Солом'янському районі виявили сказ у кішки. Щоб запобігти поширенню хвороби, запустили кампанію вакцинації тварин.