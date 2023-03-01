У Києві безкоштовно стерилізуватимуть домашніх тварин Акція триватиме три дні – з 6 до 8 березня у клініках КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Читайте також Випробування ліків та препаратів на тваринах відійдуть в минуле, – вчені

Акція з безкоштовної стерилізації тварин пройде для вразливих категорій громадян. Зокрема, скористатись таким правом можуть:

пенсіонери;

малозабезпечені та багатодітні родини;

особи з інвалідністю 1 та 2 груп;

внутрішньо переміщені особи;

учасники війни та учасники бойових дій.

Тварин стерилізуватимуть у всіх клініках КП "КМЛВМ". Для участі необхідна попередня реєстрація, яка розпочалася 28 лютого:

Дарницький район: вулиця Вірменська, 29: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79;

вулиця Вірменська, 29: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79; Деснянський район: вулиця Електротехнічна, 5-А: 063 552 07 76; (044) 366 64 01;

вулиця Електротехнічна, 5-А: 063 552 07 76; (044) 366 64 01; Подільський район: вулиця Ярославська, 13: (063) 536 53 37; (044) 366 64 05.

Для того, щоб безплатно стерилізувати тварину, особа має підтвердити право на пільги, надавши відповідний документ.

10 лютого у Києві можна було безплатно вакцинувати тварин

У столиці можна було вакцинувати свою тваринку безплатно впродовж 10 лютого. Таку можливість надавала БФ "Солом'янські котики" і Держпродспоживслужба.

Тоді у Солом'янському районі виявили сказ у кішки. Щоб запобігти поширенню хвороби, запустили кампанію вакцинації тварин.