10 лютого у Києві можна безплатно вакцинувати тварин Так, сьогодні, 10 лютого у столиці можна вакцинувати свою тваринку безплатно. Таку можливість надає БФ "Солом'янські котики" і Держпродспоживслужба. Про це повідомляється у телеграм-каналі організації. Читайте також В столиці у домашньої кішки виявили сказ: що відомо

Друзі, нещодавно у Солом'янському районі виявили сказ у кішки. Щоб запобігти поширенню хвороби, ми спільно з Держпродспоживслужбою запускаємо кампанію вакцинації тварин,

– йдеться у повідомленні.

Вакцинувати тварин можна 10 лютого з 13:00 до 16:00 у двох пунктах обігріву "Теплиця". Там чергуватимуть ветеринари, які зможуть провести вакцинацію безпечно та згідно з усіма нормами.

Адреси "Теплиць":

142 школа (пров. Політехнічний 2А)

Театр "На СОЛОм'янці" (вул. Єреванська, 11)

В організації підкреслили, що для того, аби провакцинувати свою тварину, потрібно зареєструватись за посиланням.

Як уберегтися від захворювання на сказ

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, яке уражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не звернутися за допомогою. Щоб захиститися від зараження, рекомендують дотримуватись наступних правил: