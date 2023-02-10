10 лютого у Києві можна безплатно вакцинувати тварин
Так, сьогодні, 10 лютого у столиці можна вакцинувати свою тваринку безплатно. Таку можливість надає БФ "Солом'янські котики" і Держпродспоживслужба. Про це повідомляється у телеграм-каналі організації.
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Друзі, нещодавно у Солом'янському районі виявили сказ у кішки. Щоб запобігти поширенню хвороби, ми спільно з Держпродспоживслужбою запускаємо кампанію вакцинації тварин,
– йдеться у повідомленні.
Вакцинувати тварин можна 10 лютого з 13:00 до 16:00 у двох пунктах обігріву "Теплиця". Там чергуватимуть ветеринари, які зможуть провести вакцинацію безпечно та згідно з усіма нормами.
Адреси "Теплиць":
- 142 школа (пров. Політехнічний 2А)
- Театр "На СОЛОм'янці" (вул. Єреванська, 11)
В організації підкреслили, що для того, аби провакцинувати свою тварину, потрібно зареєструватись за посиланням.
Як уберегтися від захворювання на сказ
Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, яке уражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не звернутися за допомогою. Щоб захиститися від зараження, рекомендують дотримуватись наступних правил:
- слід щепити собак та кішок – у державних ветеринарних лікарнях такі щеплення проти сказу безплатні;
- потрібно повідомляти ветлікаря про кожен випадок підозри на сказ у тварин;
- всім людям, які постраждали від тварин – укуси, подряпини або ослинення – потрібно терміново звертатися до лікаря-рабіолога, а тварину, що завдала шкоди, слід доставити до ветеринарної служби для клінічного огляду та ізоляції протягом 10 днів;
- потрібно уникати контактів із бездомними тваринами;
- не можна торкатися руками трупів тварин, підозрілих тварин у захворюванні та ослинених ними предметів.