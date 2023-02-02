Кішок жінка знайшла у Боярці близько трьох тижнів тому. Тварини утримувалися в клітці, тож господарі не постраждали. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Читайте також Сиділа у порожній квартирі понад 2 тижні: зі зруйнованого будинку у Дніпрі врятували кішку 27 січня одна з кішок почала агресивно поводитись, відмовилась від води та їжі. Через два дні власниця вирішила відвезти хвору кицьку до відділу боротьби зі сказом, дорогою тварина померла.

Результати проведених лабораторних досліджень підтвердили діагноз на сказ.

Киянка запевнила, що хвора кішка людей не кусала. Друга кицька зараз проходить курс вимушеної вакцинації відповідно до Інструкції про заходи щодо боротьби зі сказом тварин.

​Держпродспоживслужба ініціює засідання протиепізоотичної комісії при КМДА щодо організації заходів, щоб запобігти поширенню сказу.

Як уберегтися від захворювання на сказ

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин та людей, яке уражає центральну нервову систему і призводить до смерті, якщо вчасно не звернутися за допомогою. Щоб захиститися від зараження, рекомендують дотримуватись наступних правил: