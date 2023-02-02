У Дніпрі врятували кішку зі зруйнованого росіянами будинку

Пухнаста сиділа у порожній квартирі понад 2 тижні, й чекала на порятунок. Весь цей час кішка, на ім'я Бася, провела в руїнах зруйнованого будинку без їжі та води.

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Річ у тім, що через зруйнований під'їзд доступ до частини квартир виявився відрізаним, а тому людям доводиться забирати свої речі за допомогою підіймачів.

Таким чином жителі однієї з постраждалих квартир Наталія та Олександр нарешті змогли повернути домашнього улюбленця назад до родини.

Сьогодні нарешті було врятовано і кішку Бася, яка провела на руїнах два з половиною тижні,

– йдеться у повідомленні.

Судячи з кадрів з місця подій, Бася виглядає здоровою, але трохи наляканою.

Дивіться відео порятунку кішки: