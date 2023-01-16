

Собаки-рятівники серед завалів будинку у Дніпрі / Фото Олександра Тодорчука

Чотирилапі шукають людей під завалами у Дніпрі / Фото Олександра Тодорчука



Собаки допомагають рятувальникам шукати людей під завалами будинку у Дніпрі / Фото Олександра Тодорчука

Рятувальники, місцеві мешканці та собаки-пошуковці вже другу добу працюють біля зруйнованого будинку у Дніпрі. Під завалами можуть залишатися люди і для їхнього порятунку використовують усі можливі засоби, зокрема натренованих собак.

Так, вихованці Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс." також беруть участь в операції порятунку.

В очах кожної із собак можна помітити невимовний біль за рідну землю та благання, щоб все це якнайшвидше закінчилося.