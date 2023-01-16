Собаки-рятівники шукають людей під завалами будинку у Дніпрі
Спеціально навчені собаки допомагають рятувальникам відповідних служб шукати людей під завалами будинку. Фото чотирилапих героїв опублікував зоозахисник Олександр Тодорчук. Повірте, ці кадри змусять вас пустити сльозу, а, можливо, і спонукатимуть завести пухнастого і собі.
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На руїнах будинку працюють собаки із різних загонів, й різних порід – лабрадори, коргі, добермани тощо.
Подивіться, хто шукає людей під завалами у Дніпрі. Нагадайте про них кожному, хто відмовляється пускати тварин у бомбосховище. Кожному, хто відмовляє в оренді людям з тваринами. Кожному, хто вважає, що порятунок тварин не на часі,
– наголосив зоозахисник.
Він підкреслив, що, можливо, саме тварини колись врятують ваше життя. Як кожен із нас відповідальний за того, кого приручив, так і тварини – відчувають відповідальність за безпеку своїх господарів. Адже чотирилапі є вірними друзями людей, які не залишать в біді, й протягнуть лапу допомоги в найскрутніших моментах життя.
Собаки допомагають рятувальникам шукати людей під завалами будинку у Дніпрі / Фото Олександра Тодорчука
Собаки-рятівники серед завалів будинку у Дніпрі / Фото Олександра Тодорчука
Чотирилапі шукають людей під завалами у Дніпрі / Фото Олександра Тодорчука
Собаки допомагають рятувальникам шукати людей під завалами будинку у Дніпрі / Фото Олександра Тодорчука
Залучені собаки з "Антарєс."
Рятувальники, місцеві мешканці та собаки-пошуковці вже другу добу працюють біля зруйнованого будинку у Дніпрі. Під завалами можуть залишатися люди і для їхнього порятунку використовують усі можливі засоби, зокрема натренованих собак.
Так, вихованці Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс." також беруть участь в операції порятунку.
В очах кожної із собак можна помітити невимовний біль за рідну землю та благання, щоб все це якнайшвидше закінчилося.
Собаки-рятівники шукають людей під завалами у Дніпрі / Фото UAnimals
Після таких кадрів ми можемо переконатися, яка у цих собак важка та відповідальна праця. Сьогодні ми рятуємо тварин, а завтра вони можуть врятувати нас!
Ракетний удар Росії по Дніпру: коротко
- Російські окупанти 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Загарбники влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.
- Майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.
Станом на ранок 16 січня відомо:
- врятовано 39 осіб – з них 6 дітей,
- загинуло 35 осіб – з них 2 дитини,
- травмовано 75 осіб – з них 14 дітей,
- безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.
Пошук людей під завалами триває. Спеціально навчені собаки допомагають рятувальникам знаходити постраждалих та загиблих.