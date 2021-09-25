Як сім'я намагалася вмовити гігантського пса покупатися: курйозне відео

У мережі активно поширюється відео, на якому господарі намагаються змусити собаку помитися. Чому їм це не вдавалося та який метод допоміг – читайте у матеріалі.

У ролику видно, що ціла сім'я намагалася вмовити собаку породи Аляскинський маламут покупатися у ванній. Домашній улюбленець, якого звати Філ, абсолютно не згідний з такою ідеєю господарів.

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Собака ходила кімнатою із сумною мордочкою та намагалася сховатися під раковиною, в кутку чи за кріслом з немовлям. Аби хоч якось переконати Філа, господарі "підкуповували" його улюбленими ласощами – арахісовим маслом. Проте й цей метод не вплинув на собаку.

Після довгих вмовлянь всієї сім'ї та навіть кота – Філа змогли переконати покупатися.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Дивіться відео: як собаку намагалися переконати покупатися

Що відомо про породу

Маламута не рекомендується заводити, якщо господарі не зможуть надавати йому достатньо багато часу для прогулянок. Хорошою домівкою для такого собаки буде приватний будинок з територією, де він зможе побігати.

У собак цієї породи є ще одна цікава особливість — вони практично не гавкають. Маламутів цінять за їх надзвичайно тонкий зв'язок з хазяїном і добродушність.

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При дресируванні вони швидко засвоюють навички, та легко сприймають команду, яка може виголошуватись з будь-якою інтонацією чи гучністю. Проте якщо маламут не бачить сенсу в дії, то створення навички буде досить складним.