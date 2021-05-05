Тягне повідок, стрибає вище голови та псує одяг: як привчити собаку до дисципліни

Усі господарі мріють про вихованого, чемного та розумного собаку. Однак цуценя чи навіть дорослий пес, якого ви привели додому, зазвичай сильно відрізняється від омріяної картини.
Щоб пес поводив себе чемно, а також був слухняним та передбачуваним, власникам тварини доведеться докласти чимало зусиль. Перш за все, потрібно випрацювати правила, яких будуть дотримуватися як люди, так і собака.
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Катерина, засновниця школи dogschool.ua із Харкова, радить господарям звернути увагу на 2 моменти: передбачуваність та правила.
Ми повинні зробити добірку непорушних правил, які працюють в будь-якій ситуації, – розповідає кінолог.
Чіткі правила дають собаці відчуття спокою й безпеки / Фото Unsplash
Приклад правил для собаки від професійного кінолога
- Лапи не можна ставити на всіх, а не тільки на незнайомців.
- Тягнути повідок не можна в будь-якій ситуації, навіть якщо пес бачить подразник або улюблений майданчик для прогулянок.
- Спати на дивані не можна ніколи, а не "з мамою можна, з татом не можна".
Потрібно, щоб усі члени родини неухильно дотримувалися правил. Тільки так можна привчити собаку до порядку. Психіка тварини не буде перенавантажуватися: пес завжди буде чітко знати, що можна, а що заборонено.
Усі члени родини мають обов'язково дотримуватися правил / Фото Unsplash
Відсутність чітких правил нервує тварину. А передбачуваність дає собаці відчуття спокою, захищеності та безпеки.
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Коли ви заводите цуценя – у нього мають бути ті ж правила, що і в майбутнього дорослого собаки. Інакше змінити небажану поведінку в дорослому віці буде дуже складно.
Погані звички, що сформувалися в цуценяти, залишаться і в дорослому житті / Фото Unsplash