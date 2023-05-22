Операція з "евакуації" змії, яка чинила супротив
У Патрульній поліції України розповіли, що до приїзду правоохоронців, мешканцям будинку вдалося накрити змію відром, а що робити з нею далі, люди не знали – тож викликали поліцію.
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Прибувши на місце, патрульні не розгубилися: обережно перенесли плазуна, який налякав громадян, до автівки та вивезли його у безпечне місце — до берегової лінії річки Дніпро, де й випустили його.
На відео – фрагмент операції з "евакуації" змії, яка чинила супротив.
Як поліцейські у Запоріжжі "евакуювали" змію: дивіться відео
Як у Києві будівельники за допомогою екскаватора рятували їжачка, що тонув
У Києві на Оболоні днями помітили їжачка, який тонув. Він потребував термінового порятунку.
Тваринку врятувала блискавична реакція будівельників. Вони залучили екскаватор для його визволення із пастки, в яку той потрапив. Відео порятунку з'явилося в мережі, й вразило користувачів.