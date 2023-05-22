Операція з "евакуації" змії, яка чинила супротив У Патрульній поліції України розповіли, що до приїзду правоохоронців, мешканцям будинку вдалося накрити змію відром, а що робити з нею далі, люди не знали – тож викликали поліцію.

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Прибувши на місце, патрульні не розгубилися: обережно перенесли плазуна, який налякав громадян, до автівки та вивезли його у безпечне місце — до берегової лінії річки Дніпро, де й випустили його.

На відео – фрагмент операції з "евакуації" змії, яка чинила супротив.