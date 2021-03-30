Як подружити кота з собакою у квартирі або будинку: чи можливо це

Якщо ви зважилися завести другу тварину, то вкрай важливо заздалегідь подумати, як подружити кота і собаку в домашніх умовах. Обов'язково треба створити найбільш сприятливі умови для їхнього спільного існування. Які складнощі можуть виникнути? Що більше впливає на успіх: інстинкти тварин або поведінка господаря?

Труднощі у спілкуванні котів і собак

Усі знають прислів'я, що кішка і собака – вороги. Насправді це все не більше ніж стереотип, просто у них абсолютна різна поведінка.

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У 2010 році вчені Оксфордського університету провели масштабне дослідження, яке довело, що домашня собака – найсоціальніша тварина. Ці улюбленці активно взаємодіють з членами зграї, намагаючись розпізнати їхні наміри, настрій і дії. Раніше вважалося, що у собак існує лінійна ієрархія, але сьогодні дослідники більше схиляються до теорії кооперативних взаємовідносин у зграї.

Кішки поводяться абсолютно протилежно. Так, вони теж соціальні тварини, здатні до взаємодії з іншими особинами свого виду, але все ж за можливості уникають будь-яких необов'язкових контактів. Коти вважають за краще спостерігати за тим, що відбувається збоку. Тому, коли собаки з цікавості й бажання встановити соціальні зв'язки виявляють інтерес, то кішки намагаються до останнього уникати контакту.



Коти до останнього уникають небажаного контакту / Фото з Unsplash

Крім того, обидва види цих тварин – хороші мисливці з сильно розвиненими інстинктами. Зазвичай, собаки крупніші за кішок, тому кожен пес бачить у кішці, що уникає спілкування, жертву, об'єкт переслідування. В результаті спрацьовує мисливський рефлекс, і як наслідок – починається гонитва. Це формує у кішок модель поведінки, яка обумовлена ​​інстинктом самозбереження – захищатися та уникати контакту з усіх сил.

У будинку ситуація повторюється: собака всіх домочадців приймає як членів своєї зграї, пропонуючи свою компанію для гри та спільної прогулянки, а кіт не любить, коли йому нав'язують чиєсь товариство і намагається захистити звичний уклад життя, а також територію.

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Причини ворожнечі

Зазвичай, та тварина, яка з'явилася в будинку першою, і вважає себе справжньою господинею незалежно від свого розміру і сили. При цьому всіх новопосталих улюбленців вона буде вважати гостями.

Найчастіша причина всіх конфліктів між кішкою і собакою заснована на територіальних претензіях. Це відбувається, якщо обидва "тісняться" на нижньому ярусі, тоді тваринам просто може не вистачати особистого простору. Розв'язати проблему просто – дозвольте кішці освоїти верхній ярус квартири. Для цього обладнайте їй місця відпочинку на шафах, холодильнику або прибийте зручні полички для пересування.



Основа конфліктів – поділ території / Фото з Unsplash

Чи реально зробити улюбленців друзями?

Звичайно, конфліктів не уникнути, але в більшості випадків їх завжди можна вирішити та вони не є критичними. Найбільший шанс подружитися у кошеняти та цуценяти, яких завели одночасно. Також не виникне проблем, якщо підселити кішку до вихованої собаки. Дресировані улюбленці спокійно реагують на витівки навіть найскладніших за характером кішок.

Однак, якщо собака агресивна, то до неї підселяти кішку не варто, оскільки такі тварини дивляться на інших істот тільки як на здобич.

Як подружити кота з собакою

Собаки зазвичай дотримуються суворої ієрархії у взаєминах один з одним. Тому у разі появи нового вихованця всі тварини повинні визначити своє місце в цій ієрархії, щоб потім мирно співіснувати надалі.

Як подружити кота і собаку? Важливо враховувати потреби всіх улюбленців, створити їм найбільш сприятливі умови для спільного існування.

Перша зустріч тварин: як провести

Її потрібно проводити під повним контролем із боку господаря.

Попередньо собаку рекомендується добре вигуляти та нагодувати.

Потім посадити її командою поруч із собою, взявши на повідець, похвалити.

Після цього запустити в кімнату кішку і продемонструвати своє мирне ставлення до неї.

Собака не повинна бурхливо реагувати, якщо вона поводилася правильно, то можна її похвалити та пригостити ласощами.

П'яти хвилин для першого знайомства вистачить.

Після зустрічі краще розсадити тварин по різних кімнатах, нагодувати кішку чимось смачним.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Потім потрібно повторювати такі зустрічі, поступово збільшуючи їх тривалість. Якщо кіт і пес реагують один на одного нормально, не виявляють агресії, то можна пробувати знайомити їх ближче.



Найважливіше – перший контакт / Фото з Unsplash

На початковому етапі або в разі конфліктного спілкування потрібно розмежувати гарячі точки. Котячі миски краще поставити на висоту, собачі – на підлогу. Поїдання корму з чужої миски породжує конкуренцію і це не корисно для обох тварин. Також кішка повинна мати можливість спокійно користуватися лотком, не наражаючись у цей час нападкам собаки або наполегливій увазі з її сторони. ​​

Іноді тварини не можуть ужитися через ревнощі до господаря. Це зрозуміло, адже нікому не подобається бути вигнаним зі "зграї", втратити прихильність "ватажка". Тому дуже важливо приділяти рівну увагу обом тваринам.

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Як подружити малечу: кошеня і цуценя

Найбільш ідеальна ситуація складається, коли кошеня і щеня приходять у новий будинок одночасно. Враховуйте, що активна соціалізація відбувається у тварин до шести місяців, але кішки дорослішають швидше за собак. Різниця у віці тварин повинна бути невеликою. У цьому випадку у них немає потреби доводити, хто в домі господар, а також воювати за увагу власника або відвойовувати свою територію назад.

Звичайно, гарантії миттєвої дружби немає. Багато що залежить від породи, характеру тварини. А ось стать малюків особливої ​​ролі не грає.



Ідеальний варіант – коли кошеня і цуценя з'являються одночасно / Фото з Unsplash

Швидше за все, в перші дні зближення не відбудеться. Кошеня буде ховатися, шипіти на цуценя, але потім звикне до нього і стане цікавитися, наближаючись у той час, коли щеня спить. Собака ж спробує влаштувати контакт – облизати сусіда, штовхнути його, помацати. Це нормально, головне не допустити, щоб у цей час щеня заподіяло біль кошеняті, тоді вони рано чи пізно подружаться.

Годувати двох вихованців рекомендується окремо. Пам'ятайте, що собака з'їдає їжу швидше, ніж кішка. Тому бажано, щоб щеня не заважало сусідові під час їжі.

Коли тварини освояться один з одним і новим житлом, вони затіють спільні ігри. А, можливо, навіть почнуть спати поряд. Але не варто думати, що їм весело вдвох і можна самоусунутися. Тварини повинні чітко засвоїти, що головна в будинку – людина.

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Як подружити дорослу собаку з кошеням

Оскільки собака сприймає членів сім'ї як зграю, то зазвичай вона абсолютно не проти, якщо в ній з'явиться новий учасник. Тим більше якщо господарі допоможуть тваринам звикнути один до одного.

Доросла собака часто залишається байдужою під час першого знайомства, але маленьке кошеня може кинутися навтьоки від переляку, через що у собаки може спрацювати інстинкт і починається гонитва. Тому важливо проявити пильність. При цьому виключіть приводи для ревнощів, намагайтеся однакову увагу і час приділяти всім своїм улюбленцям.



Важливо приділяти улюбленцям однакову кількість часу / Фото з Unsplash

Зоопсихологи радять починати знайомство здалеку. Спочатку дати тваринам звикнути до запахів один одного, за необхідності тримати їх в різних кімнатах. Можна вперше дати собаці обнюхати новенького мешканця в переносці. Якщо агресії не буде, то випустити кошеня, але контролювати ситуацію. За наявності негативної реакції з боку собаки треба висловити суворим голосом осуд, шльопнути її повідцем і прибрати від переноски.

Рідко, але буває, що під час знайомства собака може злякатися і втекти. Таке трапляється, якщо кошеня голосно сичить, фиркає, випускає кігті та ін. Тоді потрібно постаратися заспокоїти обох тварин, погладити їх, поговорити з ними.

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Навіть за умови нормального спілкування як мінімум ще кілька днів не варто залишати велику собаку наодинці з кошеням. Через тиждень дружніх відносин нагляд можна послабити. Кошеня, освоївшись, із задоволенням стане грати з рухомою та активною собакою. У міру дорослішання кішки стають спокійнішими, але звичка близького спілкування з собаками залишиться з ними назавжди.

Як подружити дорослу кішку з цуценям

Якщо кішка вже знайома з собаками та нормально до них відноситься (раніше з ними ділила будинок), то знайомство пройде легко. В іншому випадку можуть виникнути труднощі, адже доросла кішка вже звикла відчувати себе господинею житла. Вона не захоче так легко і просто пускати на свою територію чужаків.

Заздалегідь підточіть кішці кігті, щоб вона не травмувала цуценя. Пам'ятайте, що у кішки завжди повинна залишатися можливість сховатися або забратися вгору, щоб спостерігати за сусідом на відстані. Не наближайте кішку до цуценяти насильно. Заохочуйте вихованців добрими словами, ласкою, гладьте обох. Обов'язково розділіть їх миски, інакше щеня намагатиметься доїсти котячу їжу. Згодом доросла кішка зрозуміє, що з новим мешканцем можна контактувати, та вони подружаться.

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Як подружити дорослих тварин

Якщо дорослу кішку (або собаку) підселяють до дорослого пса (або кішки), то приготуйтеся до напруженого контролю за обома вихованцями. Адже кожен з них спробує відвоювати собі простір, увагу господарів, їжу та місце для ігор.

У складній ситуації зоопсихологи рекомендують поселити тварин у різних кімнатах, розділивши вхід прозорою сіткою. Щоб кіт і собака могли бачити та нюхати один одного. При цьому миски з їжею і водою ставлять біля сітки з двох боків. Через день потрібно міняти тварин місцями. Коли звірі будуть показувати приязність (собака почне виляти хвостом, а кішка поводити себе спокійно, але з інтересом), то перешкоду можна прибрати.



Спершу варто відгородити дорослих тварин в окремих кімнатах / Фото з Unsplash

Декілька порад:

Якщо собака доросла, то потрібно бути впевненим, що вона не є агресивною, з мисливськими породами буде складніше. Якщо щеня тер'єра ще може подружитися з кішкою і не сприймати її потім як здобич, то з дорослою особиною такий шанс вкрай малий. Якщо собака вже має досвід позитивного спілкування з кішками, привчена до них ставитися спокійно, то проблем не повинно виникнути. Перед знайомством із котом собаку бажано гарненько втомити, нехай вона набігається на вулиці. Тоді вихованець втомиться і стане не настільки енергійно спілкуватися з кішкою під час першої зустрічі. Якщо порода собаки велика за розмірами, то під час знайомства не обійтися без повідця. Завжди залишайте кішці можливість відступити, тобто сховатися або забратися вгору.

Знайомство новоприбулих тварин і старожилів вимагає часу та уваги з боку господаря. Взаємини не завжди одразу складаються ідеально. Але завдяки терпінню і повазі потреб усіх тварин, подружити кота і собаку цілком можливо.