Білий велетень: як пес-мандрівник зі Швейцарії став зіркою соцмереж – фото

Собака породи біла швейцарська вівчарка живе життям вашої мрії. Він щодня гуляє мальовничими долинами, піднімається на круті схили й має сотні чудових фото.

Песика на прізвисько King Rasta (Король Раста – переклад 24 каналу) справді полюбили користувачі інстаграму. Він має понад 400 тисяч підписників.

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Власниця собаки – фотографка Сильвія Майкл. Саме їй він завдячує чудовими світлинами.

Разом із власницею Раста показує користувачам інстаграму найгарніші місця своєї країни.

Сильвія завжди мріяла подорожувати, і коли у неї з'явився пухнастий друг – почала втілювати свою мрію в реальність.

Таким Раста був у дитинстві

Цей пес справді любить гори

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа.

Раста із задоволенням позує своїй власниці для фото. За подорожами цієї милої парочки стежать люди з усього світу.

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