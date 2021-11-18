Як змінюються вівці після купання: у кафе з тваринами показали наймиліші фото

Заклад під назвою Thanks Nature Cafe розташований у Сеулі, Південна Корея. Люди приходять сюди не тільки поласувати кавою та смаколиками, а й побавитися з овечками, що там живуть.

Кафе з овечками у Сеулі стало особливо популярним після 2015 року, адже за східними віруваннями це був рік вівці. Тварин у цьому кафе можна торкатися, гладити й навіть погодувати.

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Кафе з вівцями досить популярне в Сеулі / Фото Thanks Nature Cafe

До кав'ярні, щоб побавитися з вівцями

Гостям пропонують скуштувати чай, каву та вафлі. Є й особливі десерти: з фігурками овець.



Десерт з фігуркою вівці / Фото Thanks Nature Cafe

Вівці тут не тільки у залі. В інтер'єрі використали картини з вівцями, а також фігурки цих тварин.



Діти бавляться з овечками / Фото Thanks Nature Cafe

До ресторану приїжджали гості з Македонії, Саудівської Аравії, Нової Зеландії та інших країн. Окрім овечок, тут можна побавитися з надзвичайно симпатичним собакою-пастухом.



Овечки та пес / Фото Thanks Nature Cafe

Власник показав, як купає овечок

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про якихЗбалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Лі Кван-хо, власник закладу, публікує у соцмережах фотографії своїх тварин та гостей. Нещодавно він замилував мережу світлинами, на яких купає овець.

Тільки погляньте, як змінюються ці милі тваринки після купання. Овечки перетворюються на білосніжні хмаринки.



Так купають овечок / Фото Thanks Nature Cafe

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Чимало гостей закладу навіть запитують, чи можна спостерігати за процесом купання – адже ця картина надзвичайно мила.



Чоловік показав, як виглядають його вихованці до та після водних процедур / Фото Thanks Nature Cafe

Більше фото із кафе з овечками дивіться тут / Фото Thanks Nature Cafe