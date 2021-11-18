Собака працює у дитячій лікарні Сан-Дієго в рамках кінологічної програми.

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Через обмеження під час пандемії COVID-19 Оллі певний час не могла допомагати дітям. Та завдяки послабленням цих обмежень тваринка знову може підтримувати маленьких пацієнтів.

Що відомо про кінологічну програму У рамках заходу PetSmart Paws for Hope Canine Therapy Program Оллі та 14 інших собак допомагають дітям 5 – 11 років подолати страх вакцинації. Діти, які бояться уколів, отримують моральну підтримку від тварин. Собаки працюють з дітьми, які чекають на операції, а також з пацієнтами з раковими захворюваннями.

Песики допомагають дітям не боятися уколів / Фото Getty Images

Оллі допомагає маленьким пацієнтам впоратися зі своїми емоціями, коли їм страшно.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Наприклад, 9-річна Ейворі Сміт, яка боялася отримувати вакцину, змогла заспокоїтися, коли до неї прийшла собака.

Мені було погано, тому що я ніколи раніше не мала вакцини від COVID, і я не знала, що це таке. Але коли я побачила собаку, це допомогло мені заспокоїтися,

– розповіла дівчинка.

Як Оллі допомагає впоратися зі страхом уколів : дивіться відео

Минулого року в Сан-Дієго ввели карантинні обмеження через COVID-19, і приблизно 20 тисяч щорічних відвідувань собак припинилися. Відновлення роботи песиків-благодійників відбулося приблизно 3 місяці тому.

Ми тішимося, що можемо відновлювати програму. Навіть трихвилинний візит з собакою має значення для дитини,

– зазначив речник дитячої лікарні Карлос Дельгадо.