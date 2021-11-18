Собака працює у дитячій лікарні Сан-Дієго в рамках кінологічної програми.
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Через обмеження під час пандемії COVID-19 Оллі певний час не могла допомагати дітям. Та завдяки послабленням цих обмежень тваринка знову може підтримувати маленьких пацієнтів.
Що відомо про кінологічну програму
У рамках заходу PetSmart Paws for Hope Canine Therapy Program Оллі та 14 інших собак допомагають дітям 5 – 11 років подолати страх вакцинації. Діти, які бояться уколів, отримують моральну підтримку від тварин.
Собаки працюють з дітьми, які чекають на операції, а також з пацієнтами з раковими захворюваннями.
Песики допомагають дітям не боятися уколів / Фото Getty Images
Оллі допомагає маленьким пацієнтам впоратися зі своїми емоціями, коли їм страшно.
Наприклад, 9-річна Ейворі Сміт, яка боялася отримувати вакцину, змогла заспокоїтися, коли до неї прийшла собака.
Мені було погано, тому що я ніколи раніше не мала вакцини від COVID, і я не знала, що це таке. Але коли я побачила собаку, це допомогло мені заспокоїтися,
– розповіла дівчинка.
Як Оллі допомагає впоратися зі страхом уколів : дивіться відео
Минулого року в Сан-Дієго ввели карантинні обмеження через COVID-19, і приблизно 20 тисяч щорічних відвідувань собак припинилися. Відновлення роботи песиків-благодійників відбулося приблизно 3 місяці тому.
Ми тішимося, що можемо відновлювати програму. Навіть трихвилинний візит з собакою має значення для дитини,
– зазначив речник дитячої лікарні Карлос Дельгадо.