Як лабрадор поцілував акулу: дайверка зняла неймовірне відео

Товариська китова акула підплила до невеликого човна й захотіла привітатися з лабрадором. Вона висунула морду із води, а веселий пес лизнув морську істоту.

Джейд Перселл – дайверка. Вона плавала зі своєю подругою та песиком біля рифу Нінгало в Австралії, коли сталася несподівана зустріч.

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Пощастило побачити

На відео, що зняла дайверка, видно, як акула підпливає до човна. 8-річний лабрадор-ретривер Сейлор у цей час був на борту.

Сейлор ніколи раніше не зустрічав китову акулу, – розповідає власниця собаки.

Пес зацікавився тим, що відбувається у воді. Він обійшов мотор та схилився донизу, щоб краще розгледіти акулу.

Акула кілька разів показувала голову із води. В один із разів Сейлор торкнувся її носа язиком. На щастя, цей невинний поцілунок не розлютив хижака й акула заховалася у воду.

Я казала собаці не чіпати акулу, але він мене не слухав, – ділиться Джейд.

Перший пес, який поцілував акулу

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Дівчина щаслива, що Сейлор тільки поцілував акулу, але не стрибнув за нею.

Сейлор, напевно, єдиний собака у світі, який поцілував китову акулу, – не приховує емоції власника песика.

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