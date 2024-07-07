Думками навиворіт: чи відчувають коти людські емоції й що про них думають

Котів люди одомашнили пізніше, ніж собак. В результаті собаки навчилися розуміти людські емоції і навіть певною мірою впливати на них. Однак стосунки між людьми та котами викликають інші питання.

Чи знає кіт, коли вам сумно? Як ваші емоції впливають на пухнастика? На це відповів фахівець із котячої поведінки Рейджен Макгован.

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Чи знає кіт, коли вам сумно?

Можливо. Оскільки ми поки що не можемо говорити з котами, то можемо лише припустити.

Ми знаємо, що коти – допитливі створіння, що можуть коригувати свою поведінку завдяки підказкам,

– говорить Рейджен Макгован.

Є кілька таких підказок для котів, що можуть підказати їм про похнюплений настрій в людини:

Запахи – коти в першу чергу покладаються на свій нюх, щоб розпізнати співрозмовників. Дослідження показують, що коти вловлюють навіть незначні зміни в запаху людини, які можуть відбуватися в періоди смутку. Однак залишається неясним, чи інтерпретують коти ці нюхові зміни у значущий спосіб.

– коти в першу чергу покладаються на свій нюх, щоб розпізнати співрозмовників. Дослідження показують, що коти вловлюють навіть незначні зміни в запаху людини, які можуть відбуватися в періоди смутку. Однак залишається неясним, чи інтерпретують коти ці нюхові зміни у значущий спосіб. Візуальні підказки – в той час, як люди можуть легко помітити, що хтось плаче, коти не мають здатності точно розпізнавати людські обличчя. Однак було підтверджено, що коти реагують на прямий зоровий контакт.

– в той час, як люди можуть легко помітити, що хтось плаче, коти не мають здатності точно розпізнавати людські обличчя. Однак було підтверджено, що коти реагують на прямий зоровий контакт. Звукові підказки – коти реагують на звук голосу свого опікуна, а нові дані свідчать про те, що сумний тон голосу може наштовхнути котів на думку про те, що щось не так.

Як коти інтерпретують людські емоції?

Коли люди плачуть у присутності кота, тварина часто демонструє підвищений рівень уваги. Кіт може пильно дивитися, ніби намагаючись осмислити ситуацію. Хоча малоймовірно, що кіт розпізнає акт плачу або пов'язаний з ним смуток, він, схоже, збирає доступні сигнали, щоб відповідно змінити свою поведінку.



Чи відчувають коти людські емоції й що про них думають / Фото Unsplash

Але вчені досі не впевнені, чи розуміють коти людський смуток так само як і люди. З усім тим, спостереження показують, що коти часто намагаються запропонувати розраду в такі моменти, про що свідчить їхня поведінка, наприклад, коли вони труться об господаря і муркочуть.

Як наші емоції впливають на пухнастиків?

Коти та їхні господарі часто віддзеркалюють поведінку один одного. Цей феномен підкреслюють результати дослідження, проведеного одним із брендів котячого корму: 71% власників котів повідомили, що їхні улюбленці демонструють ознаки стресу, коли вони самі перебувають у стресовому стані.

Тож, нашим котикам важливо, аби ми були в хорошому ментальному стані і в доброму настрої, інакше вони теж, з великою імовірністю, почуватимуться не добре.