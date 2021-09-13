Як у кішок з'явилися смуги: цікаве пояснення вчених

Смугастих кішок називають "таббі". Американські науковці опублікували результати нового дослідження, що пояснює, чому деякі коти мають саме таке забарвлення.

Дослідження провели Грег Бараш та його колеги з Інституту Біотехнології дослідницького центру в Хантсвіллі, що в Алабамі, США. Вчені відібрали майже тисячу ембріонів від кішок, які потрапили на стерилізацію до клінік.

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Смуги котів подібні до плям леопарда

Науковці проаналізували ембріони котів на різних стадіях розвитку. Вони дослідили гени окремих клітин, а також білки, що були знайдені у зрізах тканин.



Смуги в котів схожі на плями у леопардів / Фото Unsplash

З'ясувалося, що смуги котів схожі до плям леопарда або забарвлення тигра. За формування усіх цих забарвлень шерсті відповідає той самий ген під назвою DKK4.

Смуги котиків закладаються ще на стадії розвитку ембріона. Ранні клітини шкіри вже імітують смужки – хоча ніякої шерсті у зародка ще немає.

Смужки закладаються під час розвитку ембріона

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Дослідивши клітини шкіри ембріонів віком від 25 до 28 днів, науковці побачили, що товстіші ділянки шкіри чергуються із тоншими. Це створює тимчасовий кольоровий візерунок, який з часом стане смугами на шерсті кішки.



Таке забарвлення закладається генетично / Фото Unsplash

Отже, ген DKK4 передає клітинам інформацію, що тут має рости шерсть темного кольору.

В майбутньому вчені хочуть дізнатися, чому в одних котів є смуги, а в інших – немає.

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Таббі – найпоширеніші коти у світі / Фото Unsplash

Що значить слово таббі