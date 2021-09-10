Коли Лорен з чоловіком їхали додому, вони помітили на узбіччі дороги поранену кішку. Дівчина відразу ж попросила чоловіка зупинитися, щоб перевірити її стан й виявила, що вона ще й вагітна.

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"Я відчула якусь зв'язок з нею через те, що ми обидві були вагітні. Мені вдалося зловити її, заманивши залишками їжі. Тоді я загорнула її в мою куртку, щоб доставити до ветеринара", – пригадала Лорен.

Кішка, яку знайшла Лорен / Фото Lauren Maners

Після лікування у ветеринара подружжя відвезли кішку до себе додому. Вони спробували знайти її господарів, але з'ясували, що вона безпритульна. Тоді Лорен вирішила самостійно подбати про вагітну кішку.

"Вона слідувала за мною всюди, куди б я не пішла. Їй подобалося сидіти зі мною вранці на вулиці й дозволяла мені гладити її живіт, поки ми разом снідали", – зазначила Лорен.

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Коли Лорен повернулася після пологів з донькою, виявилося, що кішка також народила 6 малюків.

Донька Лорен з кошеням / Фото Lauren Maners

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Після декількох місяців виховання всім малюкам знайшли будинок. Хоча сім'ї було сумно віддавати кошенят, проте всі вони оселилися поруч з їхнім будинком: у друзів і сусідів.