Понад 10 років фотограф, як волонтер, робить вражаючі кадри для собак у притулку. Усе це для того, аби допомогти тваринам.

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"Все почалося з того, що мої стокові фото використовували для рекламних щитів та статей у журналах. Потім я перейшов до фотосесій для своїх статей, а також для щорічних заходів для собак та їх власників", – повідомив чоловік.

Такі дії фотографа вже допомогли побудували новий простір для тварин, завдяки пожертвам від громадськості. Фотографу це дало можливість використати нове місце, щоб зробити знімки собак, мов у студії.

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Крім того, відповідні кадри доступні для спільного використання, що дозволяє швидше знайти чотирилапим сім'ю.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Дивіться, яку фотосесію зробили для собак: