Пекельна спека: як допомогти собакам її пережити – 6 порад кінолога

Щоб простіше переживати спекотні дні, люди їдять морозиво, п'ють холодні напої та сидять під кондиціонером. Домашнім тваринам теж непросто в спеку. Розповідаємо, як зробити їх життя комфортнішим влітку.

Існує чимало міфів щодо того, як потрібно допомагати собакам у спеку. Пам'ятайте, що коротка стрижка й відчинені вікна в машині не підуть на користь вашому улюбленцеві.

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Прогулянки

Найкраще – гуляти до і після спеки: рано вранці та пізно ввечері. Намагайтеся не виходити на вулицю у найспекотніші години. Уникайте прогулянок асфальтними доріжками й тротуарами – вони нагріваються дуже сильно й можуть призвести до опіків подушечок лап.



Уникайте прогулянок під палючим сонцем / Фото Unsplash

Обливання

У жодному разі не обливайте собаці спину й голову під час прогулянки. На сонці шерсть дуже швидко нагрівається і це дає зворотній ефект. Особливо небезпечна така процедура для собак із довгою шерстю.

Можна намочити собаці живіт, груди й пахви. Намагайтеся мочити саме шкіру, а не шерсть. Використовуйте прохолодну, але не надто холодну воду. Різка зміна температури точно не піде на користь собакам.

Вода для пиття

Влітку собаки п'ють набагато більше, тому завжди стежте за тим, щоб в улюбленця була чиста прохолодна вода. Беріть із собою на прогулянку пляшку води й мисочку, або спеціальні поїлки. А ще – подбайте про безпритульних тварин і також наливайте їм воду.

Стрижка

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Не потрібно коротко стригти довгошерстих собак / Фото Unsplash

Чимало господарів думають, що в спеку потрібно стригти своїх улюбленців якомога коротше. Однак це не так. Пухнастих собак не можна коротко стригти ані влітку, ні взимку. Шерсть виконує функції своєрідного кондиціонера й захищає тварину від спеки.

Стрижка для тварини влітку – все одно що зняти з людини панаму або кепку на сонці, бо "у них спекотно". Тому не зловживайте стрижкою. Максимум, що ви можете зробити – трохи вкоротити шерсть улюбленця й регулярно вичісувати підшерсток.

Намордник

Пам'ятайте, що єдиний спосіб охолодитися для собаки – відкрити рот і висунути язик. Подбайте, щоб у наморднику тварина могла зробити це вільно. На літо найкраще обирати металевий варіант.

Поїздки в машині

Для собаки діють ті ж правила, що і для людей. Дбайте про температуру в салоні, час від часу робіть зупинки для того, щоб тварина могла попити.



Не залишайте собаку в машині навіть з відчиненими вікнами / Фото Unsplash

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І в жодному разі не залишайте собаку одну в салоні, навіть з відчиненими вікнами. У зачиненому автомобілі в спеку температура може піднятися на 10 градусів за 10 хвилин, що є смертельно небезпечним для тварини.