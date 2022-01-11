Як допомогти безхатнім тваринам: притулок "Сіріус" запустив власний чат-бот

Притулок для безхатніх тварин "Сіріус" запустив власний чат-бот у соціальній мережі Viber. Він створений спеціально для допомоги чотирилапим.

Відомо, що усі отримані кошти використовуватимуться для харчування, лікування та створення комфортних умов для тварин до моменту потрапляння їх до нової сім’ї.

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У самому месенджері кожен користувач зможе зробити грошовий внесок, обравши будь-яку суму.

"Ми ставили собі за мету бути більш зручними, зрозумілими та доступними для твоєї благо-діяльності - і ми це зробили", – зазначили у фейсбук представники притулку.



Допомога тваринам / Фото вайбер

Як допомогти

Переходь за посиланням – https://sirius.abots-prod.com/bot.

Приєднуйся до чат-боту та допомагай хвостикам разом із нами.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Розробка чат-боту стала можливою за фінансової підтримки українського благодійного родинного фонду Zagoriy Foundation.

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Допис Притулок для бездомних тварин Сіріус

Гавкастична новина!

Ми ставили собі за мету бути більш зручними, зрозумілими та доступними для твоєї благо-діяльності - і ми це зробили!

Тепер підтримати діяльність притулку “Сіріус” можна за пару кліків за допомогою додатку Viber у твоєму смартфоні.

Як допомогти хвостикам:

переходь за посиланням - https://sirius.abots-prod.com/bot.

приєднуйся до чат-боту та допомагай хвостикам разом із нами

Розробка чат-боту стала можливою за фінансової підтримки українського благодійного родинного фонду Zagoriy Foundation.