Це зворушливе відео знімали протягом цілого року. Глядачі бачать, як змінюються сезони, але дещо залишається незмінним – мила дружба між чоловіком та собаками.
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Дружба зворушує до сліз
2 подвір'я розділяє невисокий паркан, тому друзі можуть без проблем спілкуватися. Песики бачать, коли приходить чоловік та біжать йому на зустріч.
Сусід Джо штовхає тачку, а песики супроводжують його на своєму подвір'ї. Чоловік пригощає друзів смачненьким, гладить їх та розмовляє з ними. А його посмішка така щира, що це зворушує до сліз.
Не дивно, що відео стало вірусним. Його переглянули 2 мільйони користувачів.
Дивіться відео про дружбу собак та сусіда Джо
Глядачі активно коментують відео і стверджують, що таких людей, як Джо "один на мільйон". Ми переконані, що добрих людей дуже багато – і любов до тварин є свідченням людської доброти.