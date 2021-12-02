Это трогательное видео снимали в течение целого года. Зрители видят, как меняются сезоны, но кое-что остается неизменным – милая дружба между мужчиной и собаками.

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Дружба трогает до слез

2 двора разделяет невысокий забор, поэтому друзья могут без проблем общаться. Песики видят, когда приходит мужчина и бегут ему на встречу.

Сосед Джо толкает тачку, а собачки сопровождают его на своем дворе. Мужчина угощает друзей вкусненьким, гладит их и разговаривает с ними. А его улыбка такая искренняя, что это трогает до слез.

Неудивительно, что видео стало вирусным. Его просмотрели 2 миллиона пользователей.

Смотрите видео о дружбе собак и соседа Джо

Зрители активно комментируют видео и утверждают, что таких людей как Джо "один на миллион". Мы убеждены, что добрых людей очень много – и любовь к животным является свидетельством человеческой доброты.