Хлопчик чи дівчинка: як дізнатися стать свого хвилястого папуги
Джерело:24 канал
Господарі папуг часто не знають, птах якої статі живе у їх оселі. Розповідаємо, як визначити, самець у вас чи самиця.
Існує кілька способів визначити, птаха якої статі ви придбали. Однак нефахівцям буде непросто впоратися із цим завданням, особливо якщо папужці ще не виповнилося 4 місяців.
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Стать папуги за кольором дзьоба
Над дзьобом у хвилястих папуг є восковиця – ділянка потовщеної шкіри, де розташовані ніздрі. Молоді папуги мають майже однаковий колір восковиці, тому до певного віку досить складно з'ясувати їх стать.
І все ж можна спробувати. Самці мають рівномірне забарвлення восковиці, а в самиць можна помітити білі кола довкола ніздрів.
Самці мають яскраву восковицю синього або фіолетового кольору / Фото Unsplash
З часом (у віці близько 4 місяців) колір восковиці самців стає усе насиченішим. Восковиця починає синіти й поступово може стати фіолетовою, бузковою, блакитною або яскраво-синьою.
У самців, які мають яскраво-жовте або біле забарвлення, восковиця може на все життя залишитися фіолетовою.
Такий колір потрібен папужкам, щоб приваблювати протилежну стать. Згадайте інші види тварин і птахів – самці часто мають яскравіше забарвлення, ніж самиці.
Самиці мають блідий колір восковиці / Фото Unsplash
Восковиця самиць з віком теж змінює колір, але не так інтенсивно. Вона стає бежевою або блідо-блакитною. Можливі також деякі відтінки рожевого.
Якщо восковиця самиці стала коричневою – птаха готова до розмноження.Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.
Чи шумить ваш папужка
Прислухайтеся до свого птаха. Зазвичай самці шумлять набагато більше й сильніше, ніж самиці. Також самці схильні смикати головою вгору та вниз і ламати клітку.Водночас папуг-хлопчиків простіше навчити наслідувати різноманітні звуки й "розмовляти".
Зверніться до заводчика або ветеринара
Якщо вам вкрай необхідно знати стать папужки, покажіть його фахівцям. Тоді ви будете на 100% впевнені, що маєте самця або самицю.
Восковиця білих птахів може не темніти з часом / Фото Unsplash
Читайте Завдяки небайдужим людям: історія спасіння двох лелеченят на ХмельниччиніПам'ятайте, що папуги – маленькі й дуже ніжні створіння. Тому проводьте огляд дуже обережно, щоб не зашкодити їм.