Існує кілька способів визначити, птаха якої статі ви придбали. Однак нефахівцям буде непросто впоратися із цим завданням, особливо якщо папужці ще не виповнилося 4 місяців.

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Стать папуги за кольором дзьоба

Над дзьобом у хвилястих папуг є восковиця – ділянка потовщеної шкіри, де розташовані ніздрі. Молоді папуги мають майже однаковий колір восковиці, тому до певного віку досить складно з'ясувати їх стать.

І все ж можна спробувати. Самці мають рівномірне забарвлення восковиці, а в самиць можна помітити білі кола довкола ніздрів.



Самці мають яскраву восковицю синього або фіолетового кольору / Фото Unsplash

З часом (у віці близько 4 місяців) колір восковиці самців стає усе насиченішим. Восковиця починає синіти й поступово може стати фіолетовою, бузковою, блакитною або яскраво-синьою.

У самців, які мають яскраво-жовте або біле забарвлення, восковиця може на все життя залишитися фіолетовою.

Такий колір потрібен папужкам, щоб приваблювати протилежну стать. Згадайте інші види тварин і птахів – самці часто мають яскравіше забарвлення, ніж самиці.



Самиці мають блідий колір восковиці / Фото Unsplash

Восковиця самиць з віком теж змінює колір, але не так інтенсивно. Вона стає бежевою або блідо-блакитною. Можливі також деякі відтінки рожевого.

Якщо восковиця самиці стала коричневою – птаха готова до розмноження.

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Чи шумить ваш папужка

Прислухайтеся до свого птаха. Зазвичай самці шумлять набагато більше й сильніше, ніж самиці. Також самці схильні смикати головою вгору та вниз і ламати клітку.

Водночас папуг-хлопчиків простіше навчити наслідувати різноманітні звуки й "розмовляти".

Зверніться до заводчика або ветеринара

Якщо вам вкрай необхідно знати стать папужки, покажіть його фахівцям. Тоді ви будете на 100% впевнені, що маєте самця або самицю.



Восковиця білих птахів може не темніти з часом / Фото Unsplash

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Пам'ятайте, що папуги – маленькі й дуже ніжні створіння. Тому проводьте огляд дуже обережно, щоб не зашкодити їм.