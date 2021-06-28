Мальчик или девочка: как узнать пол своего волнистого попугая

Хозяева попугаев часто не знают, птица какого пола живет в их доме. Рассказываем, как определить, самец у вас или самка.

Существует несколько способов определить, птицу какого пола вы приобрели. Однако неспециалистам будет непросто справиться с этой задачей, особенно если попугайчику еще не исполнилось 4 месяцев.

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Узнать пол попугая по цвету клюва

Над клювом у волнистых попугаев есть восковица – участок утолщенной кожи, где расположены ноздри. Молодые попугаи имеют почти одинаковый цвет восковицы, поэтому до определенного возраста достаточно сложно выяснить их пол.

И все же можно попробовать. Самцы имеют равномерную окраску восковицы, а у самок можно заметить белые круги вокруг ноздрей.



Самцы имеют яркую восковицу синего или фиолетового цвета / Фото Unsplash

Со временем (в возрасте около 4 месяцев) цвет восковицы самцов становится все насыщеннее. Восковица начинает синеть и постепенно может стать фиолетовой, сиреневой, голубой или ярко-синей.

У самцов, которые имеют ярко-желтую или белую окраску, восковица может на всю жизнь остаться фиолетовой.

Такой цвет нужен попугайчикам, чтобы привлекать противоположный пол. Вспомните другие виды животных и птиц – самцы часто имеют более яркую окраску, чем самки.



Самки имеют бледный цвет восковицы / Фото Unsplash

Восковица самок с возрастом тоже меняет цвет, но не так интенсивно. Она становится бежевой или бледно-голубой. Возможны также некоторые оттенки розового.

Если восковица самки стала коричневой – птицы готова к размножению.

Шумит ли ваш попугайчик

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Прислушайтесь к своей птице. Обычно самцы шумят гораздо больше и сильнее, чем самки. Также самцы склонны дергать головой вверх и вниз и ломать клетку.

Обратитесь к заводчику или ветеринару

В то же время

Если вам крайне необходимо знать пол попугайчика, покажите его специалистам. Тогда вы будете на 100% уверены, что имеете самца или самку.



Восковица белых птиц может не темнеть со временем / Фото Unsplash

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Помните, чтоПоэтому проводите осмотр очень осторожно, чтобы не навредить им.