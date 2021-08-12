Як "дістати" господарів за 2 секунди: кумедні фото собак і котів

12 серпня 2021 , 15:43
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Джерело:

24 канал

Домашні улюбленці бувають надзвичайно милими та симпатичними. А ще – нахабними й дратуючими. Дивовижно, але ці якості поєднуються майже в кожному котику та песику.

Якщо ви думаєте, що життя з улюбленцем – це суцільна розвага, ми вас трохи розчаруємо. Погляньте на фото цих домашніх тварин, що точно знають, як роздратувати своїх власників.

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Коли мрієш про чисті речі, але пес думає інакше


Фото твітер @MalloryMcMorrow

Лежанки не потрібні, коли є розкішний пакет


Фото твітер @thetayking

Робить капості з милою мордою


Фото твітер @SodaJerksOBX

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Цікаво, хто це зробив


Фото твітер @spetsnazsobr

Пес просто грався м'ячиком


Фото Imgur

Коту трішки не вдалося довести справу до кінця


Фото твітер @CPHigson

Спершу господар подумав, що пес упіймав курку


Фото Imgur

Котяче самообслуговування


Фото твітер @LynnInFilm

Чистити зуби та вмиватися заборонено


Фото твітер @LynnInFilm

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Господарю, ми тебе дуже любимо, впусти нас додому


Фото Reddit  / @MyBeardCollectsLint

Автор: Аліна Рудченко