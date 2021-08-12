Як "дістати" господарів за 2 секунди: кумедні фото собак і котів
Джерело:24 канал
Домашні улюбленці бувають надзвичайно милими та симпатичними. А ще – нахабними й дратуючими. Дивовижно, але ці якості поєднуються майже в кожному котику та песику.
Якщо ви думаєте, що життя з улюбленцем – це суцільна розвага, ми вас трохи розчаруємо. Погляньте на фото цих домашніх тварин, що точно знають, як роздратувати своїх власників.
Читайте Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами: корисні поради від Purina®
Коли мрієш про чисті речі, але пес думає інакше
Фото твітер @MalloryMcMorrow
Лежанки не потрібні, коли є розкішний пакет
Фото твітер @thetayking
Робить капості з милою мордою
Фото твітер @SodaJerksOBX
Цікаво, хто це зробив
Фото твітер @spetsnazsobr
Пес просто грався м'ячиком
Фото Imgur
Коту трішки не вдалося довести справу до кінця
Фото твітер @CPHigson
Спершу господар подумав, що пес упіймав курку
Фото Imgur
Котяче самообслуговування
Фото твітер @LynnInFilm
Чистити зуби та вмиватися заборонено
Фото твітер @LynnInFilm
До теми Відео дня: песик з жалем в очах дивиться, як переться його улюблена іграшка
Господарю, ми тебе дуже любимо, впусти нас додому
Фото Reddit / @MyBeardCollectsLint