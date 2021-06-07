Як дати собаці пігулку: добровільний і примусовий способи

Чи не для кожного власника хвороба його улюбленця перетворюється на стрес. Відтак, коли ветеринар прописує ліки у вигляді таблеток, у багатьох недосвідчених власників переживання подвоюється лише від думки: як швидко і безпечно "нагодувати" ними собаку.
Головне завдання для власника собаки – зробити приймання таблетки якомога менш неприємним для тварини. Розповідаємо про декілька способів, які допоможуть цього досягти.
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Як дати собаці таблетку
Є два способи дати собаці пігулку: перший – обманний, коли улюбленець, нічого не підозрюючи (але це не точно) сам з'їсть ліки, інший – коли його "нафарширують" ліками силою.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
Собака з'їсть ліки добровільно
Перший варіант полягає в тому, що ви берете шматочок м'яса, ковбаси, сиру або фаршу, і в середину закладаєте капсулу, пігулку або подрібнену таблетку в порошок.
Щоб не повторити долю Шурика з відомого фільму, давайте "частування" маленькими частинами. В одному зі шматочків і варто заховати таблетку. Пам'ятайте, що перші 3 – 4 порції повинні бути простими, без підступу, щоб собака нічого не запідозрила. У цей момент важливо розмовляти з вихованцем, відволікати його від процесу.
- Помийте руки.
- Дістаньте таблетку з упаковки і покладіть на серветку.
- Візьміть шматок смаколика і зробіть в ньому невеликий отвір. Пінцетом вкладіть таблетку і добре її замаскуйте.
- Не робіть цю процедуру на очах у вашого улюбленця: він точно зрозуміє ваші махінації.
- Після процедури вимийте руки, щоб собака не впізнав запах, який залишиться на м'ясі чи іншій їжі.
- Пригостіть собаку, але не будьте незвично турботливими чи пильними. Вдавайте, ніби це звичайне годування.
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Хороший і ароматний спосіб, який сподобається вашому собаці – це пігулка всередині сиру. Візьміть шматочок твердого сиру і розтопіть його у мікрохвильовці. У м'яку тягучу масу заліпіть пігулку.
Обман з капсулою
Іноді домашні тварини відмовляються прийняти таблетку, але з легкістю ковтають капсули. Для цього, в аптеці можна придбати найдешевші й прості капсули, наприклад з порошком для поліпшення роботи головного мозку або йогуртом.
Такі капсули легко відкриваються, їхній вміст треба викинути. Далі необхідні ліки треба подрібнити, акуратно засипати у пустушку й знову закрити.
Як дати собаці ліки примусово
Перший спосіб красиво звучить у теорії, але на практиці – не завжди втілюваний. Якщо собака розкусив ваш трюк, і ви, як Шурик, опинилися за бортом, ліки потрібно буде давати примусово.
У цьому разі варто мати помічника, оскільки самостійно ви навряд впораєтеся.
- Необхідно відкрити пащу собаки, злегка піднявши голову вгору, і якнайдалі, на корінь язика, закласти таблетку.
- Потім пащу зімкнути й погладити горло тварини, змусивши зробити ковтальний рух.
Рідкі ліки з їжею дати майже неможливо, собака просто відмовиться їх їсти. Тоді їх набирають у шприц без голки. Однією рукою господар охоплює морду собаки й трохи стискає її, пальцями відтягується щока назовні.
Повинна утворитися ніби воронка між зубами, в яку і вливаються ліки. При цьому голова має бути трохи піднятою.
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Будьте спокійні і уважні до свого собаки, не варто нервувати і злитися – ваш емоційний стан передається і йому. Спробуйте захистити собаку від стресу, вибравши найбільш вподобаний їй метод, і обов'язково хваліть після приймання ліків. З плином часу це дозволить зробити процес приймання таблеток зовсім непомітним для улюбленця.І, звичайно, пам'ятаєте, що давати собаці таблетки потрібно тільки після консультації з ветеринарним лікарем, адже самолікування може тільки нашкодити вашому вихованцеві!