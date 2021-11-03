Нещодавно рятівник тварин знайшов чергового нещасного собаку на вулиці. Хорхе хотів допомогти тварині, але та злякалася дуже сильно. Від страху та паніки пес дуже сильно вкусив чоловіка за руку.

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Пес, який вкусив чоловіка / Фото Jorge Jaime

Відплатив любов'ю за вкушену руку

Чоловік не відреагував на інцидент так, як зробили б більшість людей. Він не розсердився та не втік. Натомість Хорхе почав щодня ходити до собаки та демонструвати тварині свої добрі наміри.



Хорхе демонструє місце укусу / Фото Jorge Jaime

Тепер пес сам біжить до рятівника

Небайдужий чоловік годував собаку протягом тривалого часу. І сталося диво – пес настільки звик до волонтера, що почав не просто підходити, а й навіть обійматися із Хорхе.



Хорхе та пес, який став йому другом / Фото Jorge Jaime

Вони непогані, просто іноді на вулиці їм доводиться боротися за життя. Тепер, коли він мене бачить, то прибігає, і це коштує більше, ніж укус, – розповідає про вуличних собак волонтер.

Опікується десятками тварин

Хорхе Хайме дбає не тільки про цього вуличного песика. Він щоденно годує чималу кількість безпритульних тварин.



Чоловік врятував чимало вуличних тварин / Фото Jorge Jaime

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

Хорхе приносить їм не тільки їжу, а й ковдри, та навіть робить будиночки. Про свою діяльність чоловік розповідає у власному акаунті в твітері.

Подивіться більше фото волонтера та тварин, яким він допомагає / Фото Jorge Jaime

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Як допомогти тваринам: це має знати кожен

Вуличні тварини передовсім потребують їжі. Нагодуйте тварину та дайте їй можливість напитися води. Вода стає особливо актуальною влітку, коли в спеку тварини на вулиці не мають доступу до неї. Огляньте тварину. Зазвичай стерилізованим та вакцинованим собакам чіпляють у вухо яскраву пластикову кліпсу. Котикам надрізають одне вушко – адже їх вуха замалі для кліпс. Якщо ви не побачили таких "позначок" на тварині, є сенс записати тварину на стерилізацію. У багатьох містах безпритульних тварин стерилізують безкоштовно або за невелику вартість. Зв'яжіться з місцевими волонтерами або притулком, щоб дізнатися детальнішу інформацію. Якщо у тварини є ознаки травм, відвезіть її до ветеринарного лікаря. Навіть якщо ви не маєте коштів на лікування, не відмовляйте тварині у допомозі – можна згодом оголосити збір коштів у соціальних мережах для лікування конкретного собаки або кота.



Допомагати вуличним тваринам може кожен / Фото Unsplash