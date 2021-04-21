Втратив лапки, але знайшов дім та став зіркою: мила історія кошеняти

Кошеня покинула мама. З ним сталася жахлива трагедія – пацюки відгризли малюку лапки. Але дитинчаті пощастило – його врятувала небайдужа жінка.

Крихітку Піедіно знайшли та врятували волонтери. Кошеня відправили жити до небайдужої жінки Елеонори. Разом із нею за виховання малюка взявся пес породи хаскі на прізвисько Шерон.

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Коли Піедіно знайшли, йому було усього 5 днів. Багато хто не вірив, що він зможе вижити. Малюк був увесь вкритий паразитами, а пошкоджені лапки вже вразила інфекція.

Піедіно та його подруга хаскі

Але завдяки турботі Елеонори кошеня почало оживати. Невдовзі Піедіно навіть почав вчитися ходити. Йому пощастило, адже передні лапки залишилися неушкодженими. Хазяйка ласкаво називає його котом "з 2,5 лапками".

Таким малюка знайшли

Хаскі стала для малюка другою мамою. Вона увесь час підтримувала кошеня, спала поруч із ним та зігрівала.

Кіт втратив лапки, коли був крихітним

Хоча у кота залишилося так мало лап, це не заважає йому жити активним життям і бути справжнім красунчиком. Він бігає, веселиться, грається і живе на повну.

Щоб улюбленці залишатися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин.водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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Піедіно навіть виходить на прогулянки й досліджує "дику" природу. Власниця кота зробила йому власний інстаграм, де розповідає про життя пухнастика та його товаришів: собаки й інших котиків. За Піедіно стежать близько 6 тисяч підписників.

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