На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців, які повідомляли, що на дереві помітили єнота.

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Коли поліцейські прибули на виклик, вони одразу побачили тварину, про яку повідомили громадяни. Або самі інспектори, або вогники від службової машини змогли привернути увагу єноти.

Тварина поволі почала спускатися з дерева донизу. Тоді працівники поліції взяли єнота на руки та оглянули його. Жодних ушкоджень чи травм – не побачили.



Поліцейські з єнотом-втікачем / Фото Патрульна поліція Донецької області​

Виявилося, що єнот, якого звати Сеня, втік із зоопарку, коли у нього чистили клітку. Згодом поліцейські повернули тварину додому.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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Що відомо про єнотів

Переважно єноти – нічні тварини. Житло влаштовують в порожнині дерева, де вхід розташований – понад 3 метри над землею. Також може розміщуватися в кам'яній ущелині, пні, норі зробленій іншою твариною, або в людській споруді.

Їжу здебільшого беруть руками й кладуть до рота. Їх раціон головним чином складається з раків, крабів, інших членистоногих, жаб, риби, горіхів, насіння, жолудів, ягід.