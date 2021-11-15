На линию 102 поступило сообщение от жителей о том, которые сообщали, что на дереве заметили енота.

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Когда полицейские прибыли по вызову, они сразу увидели животное, о котором сообщили граждане. Либо сами инспекторы, либо огоньки от служебной машины смогли привлечь внимание еноты.

Животное медленно начало спускаться с дерева вниз. Тогда полицейские взяли енота на руки и осмотрели его. Никаких повреждений или травм не увидели.



Полицейские с енотом / Фото Патрульная полиция Донецкой области

Оказалось, что енот, по имени Сеня, сбежал из зоопарка, когда у него чистили клетку. Впоследствии полицейские вернули животное домой.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

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Что известно о енотах

Преимущественно еноты – ночные животные. Жилье устраивают в полости дерева, где вход расположен – более 3 метров над землей. Также может размещаться в каменном ущелье, пне, норе, сделанной другим животным, или в человеческом сооружении.

Еду в основном берут руками и кладут в рот. Их рацион главным образом состоит из раков, крабов, других членистоногих, лягушек, рыбы, орехов, семян, желудей, ягод.