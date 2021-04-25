Всесвітній день пінгвінів: кумедні фото від українських дослідників Антарктиди

Цей день обрали для свята неспроста. Щороку у третій декаді квітня пінгвіни починають мігрувати на північ. Дізнайтеся цікаві факти про цих незвичних птахів.

Всесвітній день пінгвінів (World Penguin Day) закликає людей пам'ятати про необхідність берегти живе розмаїття природи. Пінгвіни займають значне місце в природі Південної півкулі нашої планети.

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Пінгвінів вважають одним із символів Антарктиди / Фото Unsplash

Пінгвіни – сімейство нелітаючих птахів. Представники цього сімейства чудово плавають та пірнають. Пінгвінів вважають одним із символів Антарктиди.

На жаль, діяльність людей на островах та у прибережних зонах, де мешкають пінгвіни, призвела до того, що ці тварини масово гинуть. Саме тому міжнародні організації б'ють на сполох та намагаються усіляко висвітлювати проблеми цих антарктичних птахів.

Всесвітній день пінгвінів припадає на період, коли відбувається міграція птахів на материк – там вони будуть спарюватися та відкладати яйця.

Цікаві факти про пінгвінів

сімейство пінгвінів налічує 18 видів,

найбільший з них – імператорський пінгвін, зріст якого може досягати 120 сантиметрів, а вага – понад 40 кілограмів,

найкрихітніший – малий або блакитний пінгвін, який важить близько 2,5 кілограмів,

пінгвіни бояться косаток, а ті з ентузіазмом полюють на них,

ноги пінгвінів не мерзнуть, тому що у них мало нервових закінчень,

пінгвіни – єдині у світі птахи, які можуть пересуватися вертикально,

раз на рік пінгвіни скидають старе пір'я та відрощують нове.

Чимало людей ніколи не бачили зблизька, як виглядає пір'я пінгвінів. Пір'їнки на їх шкірі стоять вертикально та щільно прилягають одна до одної.



Ось такий вигляд має шкіра пінгвіна з пір'ям / Фото Natural History Museum, London

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Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, ведуть власний щоденник життя пінгвінів. Ми ділимося найяскравішими світлинами, які вдалося "піймати" науковцям.

Що таке станція "Академік Вернадський" Це науково-дослідна база, розміщена в Антарктиці. Там працюють полярники.

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