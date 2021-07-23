Всесвітній день китів і дельфінів: цікаві факти про цих дивовижних тварин

День китів та дельфінів має на меті розповісти людям в усьому світі про те, що цих тварин важливо і потрібно захищати. Зробити свій внесок у збереження морських ссавців може, без перебільшення, кожна людина.

Щороку 23 липня у світі відзначають День китів та дельфінів. Розповідаємо, для чого святкувати цей день, а також ділимося цікавими фактами про цих дивовижних морських тварин.

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Історія свята



У 1986 році заборонили полювати на китів / Фото Unsplash

Всесвітній день китів та дельфінів заснували у 1986 році. Саме тоді Міжнародна китобійна комісія ввела заборону на китовий промисел. Цьому передували 200 років безжалісного полювання на китів.

Заборона діє і сьогодні: тобто в усьому світі суворо карається полювання на китів та торгівля китовим м'ясом.

Ще однією причиною, через яку зникають морські ссавці, є вилов їх для дельфінаріїв, океанаріумів та цирків.

Чому дельфінам не місце в дельфінаріях



Дельфіни – високорозвинені тварини, що мають жити на волі / Фото Unsplash

Дельфінарії в Україні не можуть забезпечити тваринам тих умов, до яких вони звикли у дикій природі. Морським ссавцям потрібен простір, спілкування з іншими представниками свого виду, а також можливість вільного пересування.

Дельфіни є високорозвиненими тваринами й відчувають значний стрес, коли їх відловлюють та утримують в неволі.

Чому захищати китів та дельфінів може кожен

Усе просто – не спонсоруйте жорстокий бізнес і не відвідуйте дельфінарії та парки розваг, атракціони, цирки, де утримують цих прекрасних тварин.



Дельфінам не місце у дельфінаріях та цирках / Фото Unsplash

На жаль, в Україні досі існують дельфінарії, тому змінити ситуації на краще можна тільки спільними зусиллями та власною твердою позицією із цього питання.

Як ще відзначити це свято

Одягніть значок або тематичний одяг, розповідайте людям на роботі про те, чому важливо захищати дельфінів і китів.

Зробіть тематичний пост на своїй сторінці в соціальній мережі.

Подивіться документальний або художній фільм про проблеми цих тварин.

Розкажіть про цей день своїм дітям, друзям, рідним.

Якщо ви вихователь або вчитель – проведіть урок на тему захисту морських ссавців.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Ізце легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам. ​

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Цікаві факти про китів та дельфінів



Кожен кит має унікальний хвіст / Фото Unsplash