Всесвітній день китів і дельфінів: цікаві факти про цих дивовижних тварин

23 липня 2021 , 14:28
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Джерело:

24 канал

День китів та дельфінів має на меті розповісти людям в усьому світі про те, що цих тварин важливо і потрібно захищати. Зробити свій внесок у збереження морських ссавців може, без перебільшення, кожна людина.

Щороку 23 липня у світі відзначають День китів та дельфінів. Розповідаємо, для чого святкувати цей день, а також ділимося цікавими фактами про цих дивовижних морських тварин.

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Історія свята


У 1986 році заборонили полювати на китів / Фото Unsplash

Всесвітній день китів та дельфінів заснували у 1986 році. Саме тоді Міжнародна китобійна комісія ввела заборону на китовий промисел. Цьому передували 200 років безжалісного полювання на китів.

Заборона діє і сьогодні: тобто в усьому світі суворо карається полювання на китів та торгівля китовим м'ясом.

Ще однією причиною, через яку зникають морські ссавці, є вилов їх для дельфінаріїв, океанаріумів та цирків.

Чому дельфінам не місце в дельфінаріях


Дельфіни – високорозвинені тварини, що мають жити на волі / Фото Unsplash

Дельфінарії в Україні не можуть забезпечити тваринам тих умов, до яких вони звикли у дикій природі. Морським ссавцям потрібен простір, спілкування з іншими представниками свого виду, а також можливість вільного пересування.

Дельфіни є високорозвиненими тваринами й відчувають значний стрес, коли їх відловлюють та утримують в неволі.

Чому захищати китів та дельфінів може кожен

Усе просто – не спонсоруйте жорстокий бізнес і не відвідуйте дельфінарії та парки розваг, атракціони, цирки, де утримують цих прекрасних тварин.


Дельфінам не місце у дельфінаріях та цирках / Фото Unsplash

На жаль, в Україні досі існують дельфінарії, тому змінити ситуації на краще можна тільки спільними зусиллями та власною твердою позицією із цього питання.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам. ​

Як ще відзначити це свято

  • Одягніть значок або тематичний одяг, розповідайте людям на роботі про те, чому важливо захищати дельфінів і китів.
  • Зробіть тематичний пост на своїй сторінці в соціальній мережі.
  • Подивіться документальний або художній фільм про проблеми цих тварин.
  • Розкажіть про цей день своїм дітям, друзям, рідним.
  • Якщо ви вихователь або вчитель – проведіть урок на тему захисту морських ссавців.

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Цікаві факти про китів та дельфінів


Кожен кит має унікальний хвіст / Фото Unsplash

  • Мозок дельфінів більший за людський та має більшу кількість звивин.
  • Дельфіни афаліни, що живуть біля берегів Австралії, шукають їжу за допомогою морської губки. Вони одягають її на морду, щоб не поранитися, коли прочісують дно.
  • Сині кити – найбільші тварини, які коли-небудь існували. Їх довжина може сягати 33 метрів, а вага – 150 тонн.
  • Кити можуть затримувати дихання на кілька годин.
  • У китів немає вух, вони чують за допомогою нижньої щелепи.
  • Кожен дельфін має власне ім'я. Вчені записали звук, який видає матір при народженні дельфіняти. Потім, коли цей звук вмикали у записі, завжди припливав один і то й же дельфін.
  • У дельфінів слабко розвинений зір, але вони мають унікальний слух, який називається ехолокацією. З його допомогою дельфіни чудово орієнтуються в просторі.
  • Хвости китів унікальні, як відбитки пальців у людей. Вчені фотографують китові хвости й вносять їх до спеціальної бази.
Автор: Аліна Рудченко