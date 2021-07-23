Всесвітній день китів і дельфінів: цікаві факти про цих дивовижних тварин
Джерело:24 канал
День китів та дельфінів має на меті розповісти людям в усьому світі про те, що цих тварин важливо і потрібно захищати. Зробити свій внесок у збереження морських ссавців може, без перебільшення, кожна людина.
Щороку 23 липня у світі відзначають День китів та дельфінів. Розповідаємо, для чого святкувати цей день, а також ділимося цікавими фактами про цих дивовижних морських тварин.
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Історія свята
У 1986 році заборонили полювати на китів / Фото Unsplash
Всесвітній день китів та дельфінів заснували у 1986 році. Саме тоді Міжнародна китобійна комісія ввела заборону на китовий промисел. Цьому передували 200 років безжалісного полювання на китів.
Заборона діє і сьогодні: тобто в усьому світі суворо карається полювання на китів та торгівля китовим м'ясом.
Ще однією причиною, через яку зникають морські ссавці, є вилов їх для дельфінаріїв, океанаріумів та цирків.
Чому дельфінам не місце в дельфінаріях
Дельфіни – високорозвинені тварини, що мають жити на волі / Фото Unsplash
Дельфінарії в Україні не можуть забезпечити тваринам тих умов, до яких вони звикли у дикій природі. Морським ссавцям потрібен простір, спілкування з іншими представниками свого виду, а також можливість вільного пересування.
Дельфіни є високорозвиненими тваринами й відчувають значний стрес, коли їх відловлюють та утримують в неволі.
Чому захищати китів та дельфінів може кожен
Усе просто – не спонсоруйте жорстокий бізнес і не відвідуйте дельфінарії та парки розваг, атракціони, цирки, де утримують цих прекрасних тварин.
Дельфінам не місце у дельфінаріях та цирках / Фото Unsplash
На жаль, в Україні досі існують дельфінарії, тому змінити ситуації на краще можна тільки спільними зусиллями та власною твердою позицією із цього питання.На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.
Як ще відзначити це свято
- Одягніть значок або тематичний одяг, розповідайте людям на роботі про те, чому важливо захищати дельфінів і китів.
- Зробіть тематичний пост на своїй сторінці в соціальній мережі.
- Подивіться документальний або художній фільм про проблеми цих тварин.
- Розкажіть про цей день своїм дітям, друзям, рідним.
- Якщо ви вихователь або вчитель – проведіть урок на тему захисту морських ссавців.
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Цікаві факти про китів та дельфінів
Кожен кит має унікальний хвіст / Фото Unsplash
- Мозок дельфінів більший за людський та має більшу кількість звивин.
- Дельфіни афаліни, що живуть біля берегів Австралії, шукають їжу за допомогою морської губки. Вони одягають її на морду, щоб не поранитися, коли прочісують дно.
- Сині кити – найбільші тварини, які коли-небудь існували. Їх довжина може сягати 33 метрів, а вага – 150 тонн.
- Кити можуть затримувати дихання на кілька годин.
- У китів немає вух, вони чують за допомогою нижньої щелепи.
- Кожен дельфін має власне ім'я. Вчені записали звук, який видає матір при народженні дельфіняти. Потім, коли цей звук вмикали у записі, завжди припливав один і то й же дельфін.
- У дельфінів слабко розвинений зір, але вони мають унікальний слух, який називається ехолокацією. З його допомогою дельфіни чудово орієнтуються в просторі.
- Хвости китів унікальні, як відбитки пальців у людей. Вчені фотографують китові хвости й вносять їх до спеціальної бази.