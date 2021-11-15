Врятували з цирків та приватних колекцій: як відновлюються ведмеді після неналежного утримання

У реабілітаційному центрі, що на Закарпатті, ведмеді готуються до зимової сплячки. За словами експертів, це добре, адже вказує на те, що тварини позбуваються стресу.

У селі Синевир розташований Центр реабілітації бурого ведмедя. Туди тварини потрапляють із цирків, маєтків та приватних колекцій. В більшості випадків у поганому емоційному та фізичному стані через неналежне утримування.

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У центрі реабілітації ведмеді повертаються до нормального життя. Після їх повного одужання – відпускають до лісу.

Ветеринар Михайло Маслей зазначив, що до близько 50% тварин вдається позбутися стресу. Це доволі високий показник, адже раніше вони не знали, що таке зимовий сон.



Ведмідь у центрі реабілітації​ / Скриншот з відео

За словами керівника центру Ярослава Бундзяка, залежно від отриманої психологічної травми, ведмеді можуть знову залягати у сплячку аж через 2 – 3 роки, а деякі навіть через 5 років.

"Приїжджаючи з психологічною травмою, дуже довгий час тварина просто стоїть біля паркану, хитає головою. Вона провела все життя в клітці, змучена, з якимись вадами зі здоров'ям", – додав Бундзяк.



Центр реабілітації / Скриншот з відео

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Він додав, що ведмідь може тільки через 1 рік або ж 1,5 роки наважитися зайти до лісу. А не робить цього, бо не знає як себе там реалізувати.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.