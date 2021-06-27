Завдяки небайдужим людям: історія спасіння двох лелеченят на Хмельниччині

На Хмельниччині дерево з гніздом лелек впало на будинок. Місцеві мешканці викликали надзвичайників, щоб врятувати птахів.

Інцидент трапився у селі Немиченці, що у Хмельницькому районі. Рятувальники розповіли, що до них звернулись місцеві мешканці.

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Надзвичайники врятували лелеченят з даху будинку

Рятувальники приїхали за викликом. На покрівлю житлового будинку похилилось дерево з гніздом лелек.

Вони обережно зняли з гнізда двох маленьких лелеченят. Після цього спустили гніздо та прибрали дерево з даху будинку,

– розповіли в ДСНС.



Рятувальники зняли лелеченят з поваленого дерева / Фото ДСНС України

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Надвичайники також розповіли, що опікуватись птахами пообіцяли місцеві жителі.



Дерево, на якому було гніздо птахів, повалилось на дах будинку / Фото ДСНС України



Рятувальники порізали дерево та спустили гніздо для лелеченят / Фото ДСНС України

Що варто знати про лелек в Україні В Україні поширений лелека білий, який переважно є перелітним.

Гніздиться лелека на всій території країни. Виняток – високогір'я Карпат, крайні південно-східні райони та Крим.

Хоча в періоди міграцій може зустрічатись скрізь.

Починаючи з 1984 року, у Європі відбувається активний приріст чисельності птахів.

Станом на 2004 рік в Україні орієнтовно 12 – 18 тисяч пар птахів.

Джерело: В Україні поширений лелека білий, який переважно є перелітним.Гніздиться лелека на всій території країни. Виняток – високогір'я Карпат, крайні південно-східні райони та Крим.Хоча в періоди міграцій може зустрічатись скрізь.Починаючи з 1984 року, у Європі відбувається активний приріст чисельності птахів.Станом на 2004 рік в Україні орієнтовно 12 – 18 тисяч пар птахів.Джерело: Вікіпедія

На території України білому лелеці не загрожує вимирання. Проте до Червоної книги України занесений лелека чорний. Його чисельність в Україні станосить всього 400 – 450 пар.

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