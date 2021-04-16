Врятоване цуценя боялося заходити в дім: чим закінчилася зворушлива історія

Песик породи стаффордширський тер'єр виріс на вулиці. Його знайшли нещасним та покинутим і врятували від неминучої смерті на вулиці.

Молодого собаку знайшли на вулиці. Пса назвали Віллі й прилаштували у родину, що мала соціалізувати тварину. Спершу Віллі навідріз відмовлявся заходити у дім – пес просто не знав, як це.

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Пес сидів на порозі й відмовлявся заходити / Фото The DoDo

На допомогу людям прийшов пес Карло, який живе у родині. Карло став справжньою нянькою для новачка. Він навчав Віллі бути собакою: гратися, бігати, спати на дивані.



Малюка довелося вмовляти пройти крізь двері / Фото The DoDo

Хоча песику було дуже страшно, поступово він вчився підійматися та спускатися сходами, а також проходити крізь двері.



Карло став другом і вчителем для врятованого цуценяти / Фото The DoDo

Попри те, що у собаки була непроста доля, Віллі дуже товариський та ласкавий пес. Він полюбляє людей, інших собак і тішиться будь-яким проявам уваги.



Справжньою перемогою стало те, що пес почав спускатися сходами / Фото The DoDo

2 місяці Віллі провів у прийомній родині. Але настав час прощатися – собака став достатньо вихованим, щоб знайти свій справжній дім. Песика усиновила подружня пара, яка пообіцяла дбати і любити врятовану тварину.



Віллі знайшов родину, яка забрала його назавжди / Фото The DoDo

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайтещо забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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