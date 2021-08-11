Врятоване мавпеня: як маленька тваринка зустріла свою нову сім'ю
Джерело:The dodo
Маленьку мавпочку у дуже ранньому віці забрали від сім'ї та посадили у клітку. Крихітці було всього 5 або 6 місяців.
Господарі назвали мавпеня Тікток та помістили у клітку для птахів. На щастя малюка забрали від жорстоких власників та знайшли нову сім'ю.
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Нова сім'я для маленької мавпочки
Активісти благодійної організації RSPCA приїхали перевірити інформацію, щодо утримування тварин у неналежних умовах. Вони були шоковані, побачивши крихітну дитину Тікток, яка ще занадто маленька, щоб бути окремо від батьків. До того ж звірятко не отримувало належного догляду.
Мавпеня закрили у клітці та не доглядали / Фото The dodo
Тоді активісти вилучили мавпочку у господарів та зайнялись пошуком справжньої сім'ї для малюка. Зовсім скоро новий дім було знайдено і Тікток перевезли у Monkey World, рятувальний центр, де він отримує все необхідне.
Нова сім'я радо прийняла малюка. Батьками стали Клайді та Ронні, які теж побували у поганих господарів, тому вони одразу прийняли Тікток. Малюк, коли побачив свою нову маму, радо застрибнув їй на спину та почав гратись. Вони з перших хвилин полюбили один одного.
Малюк Тікток з новими батьками / Фото The dodo
Клайді та Ронні дуже щасливі, що можуть піклуватися про Тікток, а їхня мила сім'я викликає неабияке захоплення. Тепер малюк звикає до нового життя, де він буде в безпеці та поруч із люблячими батьками.
Новоспечена щаслива сім'я / Фото The dodo
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Історія малюка Тікток – це приклад того, що не можна утримувати мавпенят, як домашніх тварин, у клітках. Благодійна організація RSPCA та центр Monkey World наполегливо працюють над тим, щоб викорінити та зупинити цю практику.