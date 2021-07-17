Вплив пандемії: вчені дослідили, що коти під час локдауну стали більш лагідними

Нове дослідження показало, що коти під час пандемії стали більш лагідними. Натомість серед собак було найбільше тих, хто був стурбований змінами.

Вчені провели опитування серед господарів найрізноманітніших тварин, щоб з'ясувати, як вплинула пандемія на домашніх улюбленців.

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Понад 65% господарів помітили зміни в поведінці домашніх тварин

Група вчених з Йоркського університету та вишу Лінкольна провели дослідження у Великобританії. Вони опитали 5 323 господарів домашніх тварин, включаючи коней, рептилій, птахів, риб, кішок і собак. Учасники відповідали на кілька запитань щодо своїх тварин, їхнього власного психічного здоров'я та їхніх стосунків.

Учені підсумували, як зміни в житті людини вплинули на тварин:

понад 65% учасників опитування розповіли, що помітили зміни в поведінці тварин під час першого локдауну в 2020 році;

багато власників повідомили про покращення стану своїх домашніх тварин, проте найбільш негативні зміни показали собаки;

проте найбільш негативні зміни показали собаки; 10% власників собак, кішок та коней розповіли, що тварин стурбували зміни;

30% господарів зазначили, що тваринки стали більш енергійними та грайливими;

орієнтовно 30% власників помітили, що тварини ходили за ними частіше, ніж зазвичай.



Більшість господарів помітили зміни в поведінці тварин / Фото Pixabay

Третина котів стали більш лагідними під час локдауну

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У 35,9% кішок спостерігали відчуття підвищеної прихильності до господарів,

– мовиться у повідомленні.

На думку вчених, можливо, воно пов'язане зі змінами в поведінці власників, – коли люди шукають більш тісну компанію та тісний фізичний контакт.

Науковці припускають, що це могло спонукати кішок просити більше уваги у господарів. Ба більше, вчені переконані, що на тварин дуже впливає стан господарів і їхні звички.

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