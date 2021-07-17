Влияние пандемии: ученые выяснили, что кошки во время локдауну стали более ласковыми

Новое исследование показало, что коты во время пандемии стали более мягкими. Зато среди собак было больше тех, кто был обеспокоен изменениями.

Ученые провели опрос среди владельцев самых животных, чтобы выяснить, как повлияла пандемия на домашних любимцев.

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Более 65% владельцев заметили изменения в поведении домашних животных

Группа ученых из Йоркского университета и вуза Линкольна провели исследование в Великобритании. Они опросили 5323 владельцев домашних животных, включая лошадей, рептилий, птиц, рыб, кошек и собак. Участники отвечали на несколько вопросов о своих животных, их собственного психического здоровья и их отношений.

Ученые заключили, как изменения в жизни человека повлияли на животных:

более 65% участников опроса рассказали, что заметили изменения в поведении животных во время первого локдауна в 2020 году;

многие владельцы сообщили об улучшении состояния своих домашних животных, однако наиболее негативные изменения показали собаки;

однако наиболее негативные изменения показали собаки; 10% владельцев собак, кошек и лошадей рассказали, что животных обеспокоили изменения;

30% хозяев отметили, что животные стали более энергичными и игривыми;

ориентировочно 30% владельцев заметили, что животные ходили за ними чаще, чем обычно.



Большинство хозяев заметили изменения в поведении животных / Фото Pixabay

Треть кошек стали более ласковыми во время локдауна

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В 35,9% кошек наблюдали ощущение повышенной привязанности к хозяевам,

– говорится в сообщении.

По мнению ученых, возможно, оно связано с изменениями в поведении владельцев, – когда люди ищут более тесной компании и тесный физический контакт.

Ученые предполагают, что это могло побудить кошек просить больше внимания у хозяев. Более того, ученые убеждены, что на животных влияет состояние хозяев и их привычки.

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