Ученые провели опрос среди владельцев самых животных, чтобы выяснить, как повлияла пандемия на домашних любимцев.
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Более 65% владельцев заметили изменения в поведении домашних животных
Группа ученых из Йоркского университета и вуза Линкольна провели исследование в Великобритании. Они опросили 5323 владельцев домашних животных, включая лошадей, рептилий, птиц, рыб, кошек и собак. Участники отвечали на несколько вопросов о своих животных, их собственного психического здоровья и их отношений.
Ученые заключили, как изменения в жизни человека повлияли на животных:
- более 65% участников опроса рассказали, что заметили изменения в поведении животных во время первого локдауна в 2020 году;
- многие владельцы сообщили об улучшении состояния своих домашних животных, однако наиболее негативные изменения показали собаки;
- 10% владельцев собак, кошек и лошадей рассказали, что животных обеспокоили изменения;
- 30% хозяев отметили, что животные стали более энергичными и игривыми;
- ориентировочно 30% владельцев заметили, что животные ходили за ними чаще, чем обычно.
Большинство хозяев заметили изменения в поведении животных / Фото Pixabay
Треть кошек стали более ласковыми во время локдауна
В 35,9% кошек наблюдали ощущение повышенной привязанности к хозяевам,
– говорится в сообщении.
По мнению ученых, возможно, оно связано с изменениями в поведении владельцев, – когда люди ищут более тесной компании и тесный физический контакт.
Ученые предполагают, что это могло побудить кошек просить больше внимания у хозяев. Более того, ученые убеждены, что на животных влияет состояние хозяев и их привычки.
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