Ученые провели опрос среди владельцев самых животных, чтобы выяснить, как повлияла пандемия на домашних любимцев.

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Более 65% владельцев заметили изменения в поведении домашних животных

Группа ученых из Йоркского университета и вуза Линкольна провели исследование в Великобритании. Они опросили 5323 владельцев домашних животных , включая лошадей, рептилий, птиц, рыб, кошек и собак. Участники отвечали на несколько вопросов о своих животных, их собственного психического здоровья и их отношений.

Ученые заключили, как изменения в жизни человека повлияли на животных:

более 65% участников опроса рассказали, что заметили изменения в поведении животных во время первого локдауна в 2020 году;

многие владельцы сообщили об улучшении состояния своих домашних животных, однако наиболее негативные изменения показали собаки;

10% владельцев собак, кошек и лошадей рассказали, что животных обеспокоили изменения;

30% хозяев отметили, что животные стали более энергичными и игривыми;

ориентировочно 30% владельцев заметили, что животные ходили за ними чаще, чем обычно.



Большинство хозяев заметили изменения в поведении животных / Фото Pixabay

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Треть кошек стали более ласковыми во время локдауна

В 35,9% кошек наблюдали ощущение повышенной привязанности к хозяевам,

– говорится в сообщении.

По мнению ученых, возможно, оно связано с изменениями в поведении владельцев, – когда люди ищут более тесной компании и тесный физический контакт.

Ученые предполагают, что это могло побудить кошек просить больше внимания у хозяев. Более того, ученые убеждены, что на животных влияет состояние хозяев и их привычки.