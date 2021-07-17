Вчені провели опитування серед господарів найрізноманітніших тварин, щоб з'ясувати, як вплинула пандемія на домашніх улюбленців.

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Понад 65% господарів помітили зміни в поведінці домашніх тварин

Група вчених з Йоркського університету та вишу Лінкольна провели дослідження у Великобританії. Вони опитали 5 323 господарів домашніх тварин, включаючи коней, рептилій, птахів, риб, кішок і собак. Учасники відповідали на кілька запитань щодо своїх тварин, їхнього власного психічного здоров'я та їхніх стосунків.

Учені підсумували, як зміни в житті людини вплинули на тварин:

понад 65% учасників опитування розповіли, що помітили зміни в поведінці тварин під час першого локдауну в 2020 році;

багато власників повідомили про покращення стану своїх домашніх тварин, проте найбільш негативні зміни показали собаки;

проте найбільш негативні зміни показали собаки; 10% власників собак, кішок та коней розповіли, що тварин стурбували зміни;

30% господарів зазначили, що тваринки стали більш енергійними та грайливими;

орієнтовно 30% власників помітили, що тварини ходили за ними частіше, ніж зазвичай.



Більшість господарів помітили зміни в поведінці тварин / Фото Pixabay

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Третина котів стали більш лагідними під час локдауну

У 35,9% кішок спостерігали відчуття підвищеної прихильності до господарів,

– мовиться у повідомленні.

На думку вчених, можливо, воно пов'язане зі змінами в поведінці власників, – коли люди шукають більш тісну компанію та тісний фізичний контакт.

Науковці припускають, що це могло спонукати кішок просити більше уваги у господарів. Ба більше, вчені переконані, що на тварин дуже впливає стан господарів і їхні звички.

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