Вперше за 13 років: яка нова домашня улюблениця оселилася у Байденів

У Білому домі з'явилась нова мешканка. Нею стала кішка, яку сімʼя Байденів назвала Віллоу.

За словами прессекретаря першої леді Джилл Байден, кішка отримала імʼя на честь рідного міста – Віллоу-Гроув, штат Пенсільванія.

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"Віллоу оселяється в Білому домі зі своїми улюбленими іграшками, ласощами та багатьма кімнатами, щоби обнюхувати й досліджувати", – повідомив прессекретар першої леді Майкл ЛаРоза.

Як познайомилися з Віллоу

Відомом, раніше киця проживала на фермі у Пенсільванії. Чотирилапа справила сильне враження на першу леді, коли застрибнула на сцену та перервала її виступ під час передвиборчої кампанії 2020 року. "Побачивши цей зв'язок, власник ферми зрозумів, що Віллоу належить Байдену", – зазначив ЛаРоза.

Дивіться фото: як виглядає Віллоу

Відомо, що у Білому домі кішок не було з 2009 року. Тоді, за президентства Джорджа Буша-молодшого, у резиденції жила кішка Індія.

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