Вперше в житті: горила Джоші здолала 9 тисяч кілометрів шляху до свободи – відео

Після 13 років життя у сафарі-парку в Британії, горила вперше опинилась на волі. Для цього її відвезли у заповідник Конго.

Перевезли тварину в рамках ініціативи Back To The Wild. Все для того, щоб врятувати вид від зникнення.

Цікаво Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу

13-річну горилу перевезли з Британії в Африку

Зоозахисник Амос Каредж у коментарі ВВС розповів, що Джоші перелетів 9 тисяч кілометрів, щоб дістатись свободи. Тварина доволі велика – має вагу 190 кілограм. Ймовірно під час подорожі горила спала, хоча все одно це було досить стресово.

Та він має правильний темперамент. Він спокійний, молодий. Ми віримо, що життя на волі варте цієї спроби,

– пояснив зоозахисник.



Джоші вже адаптовується в зоопарку в Конго / Фото The Aspinall Foundation

Також додав, що в іншому випадку життя тварини минало в бескінечному локдауні, в неволі.

У заповіднику горила вчитиметься жити самостійно. Для цього Джоші перемістили до молодих самців, які знають, як жити на свободі. Зоозахисник сподівається, що Джоші адаптується.

13-річну горилу перевезли з Британії в африканський заповідник: дивіться відео

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

У заповіднику живуть групи горил, де самок більше, ніж самців. Тож зоозахисники сподіваються, що Джоші обере собі пару. Це дасть надію на збільшення чисельності виду.

До речі, у фонді пояснили, що ці горили знаходяться під загрозою зникнення. За останні 25 років їх кількість зменшилась приблизно на 60%.

Цікаво У Києві біля будівлі МЗС незворушно паслися кози: фото дня