Ворони загнали сову у воду: як випадкові туристи врятували птаху

Зграя ворон загнала сову у крижану воду. Проте від смерті птаху врятували випадкові туристи на каяках.

Канадці Біллі та Кара влаштували собі водну прогулянку на території Північно-Західної річки. Під час сплаву вони побачили, що зграя ворон атакувала величезну сову.

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Попри те, що вони дрібні, проте діяли згруповано й активно. Ворони налітали на сову зверху і били по ній дзьобами та кігтистими лапами, не даючи їй піднятися вище, вбік чи сховатися. Це тривало поки птаха не впала у воду.

Кара одразу помітила, де було місце падіння пернатої, тому вони направили каяки на порятунок. У них було зовсім не багато часу, адже сова на пірʼї немає спеціального водовідштовхувального просочення, тому може швидко піти на дно.

Дивіться фото: як Біллі та Кара рятували сову

Коли вони побачили у воді птаха, Біллі простяг йому весло. Сові вистачило сил схопитися за нього і сісти, як на гілку. Згодом вона обережно перейшла на ніс каяка і розташувалася там, розпушивши мокре пір'я.

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Сова зовсім не намагалася полетіти, тому пара направила свій водний транспорт до берега. Коли їм залишалося всього кілька метрів, птаха струснулась, розправила крила і перелетіла на старий пень, що стирчав біля самої води. Звідти вона ще довго спостерігала за своїми рятівниками.

Біллі зазначив, що сову підібрали співробітники з охорони природи, оглянули та зайнялися лікуванням. Вона потребує догляду фахівців, але скоро зможе повернутися додому.

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